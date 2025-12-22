OnePlus Turbo: prestazioni estreme e gaming mobile

OnePlus Turbo segna un passaggio importante nella strategia del marchio. Dopo settimane di indiscrezioni, la conferma è arrivata direttamente dall’azienda, che ha scelto di ufficializzare la nuova linea in occasione del suo 12° anniversario. A dare l’annuncio è stato Li Jie, presidente di OnePlusChina, attraverso un messaggio pubblicato su Weibo. Il nome Turbo non è casuale e richiama immediatamente un’idea di velocità, reattività e prestazioni elevate, elementi che da sempre caratterizzano i modelli di fascia alta del brand.

L’azienda parla apertamente di un’esperienza di gioco senza precedenti, costruita su un equilibrio tra potenza pura e ottimizzazione energetica. Tale scelta arriva in un momento particolarmente favorevole per OnePlus sul mercato cinese, dove chiuderà il 2025 con una crescita delle vendite stimata intorno al 40% rispetto all’anno precedente. Un risultato che rafforza la fiducia nel progetto OnePlus Turbo e che spinge l’azienda a esplorare un settore, quello dei gaming phone, ancora in espansione.

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OnePlus Turbo punta su batteria record e hardware di fascia altissima

Le prime informazioni tecniche trapelate delineano con chiarezza l’identità di OnePlus Turbo, che sembra voler alzare il livello soprattutto sul fronte dell’autonomia. I rumor parlano di una batteria da circa 8000 milliampereora, un valore raro nel settore attuale, pensato per sostenere lunghe sessioni di gioco senza compromessi. A questo si affiancherebbe una ricarica rapida cablata da 100W, in linea con la tradizione OnePlus di tempi di ricarica estremamente ridotti.

Anche il display sarebbe progettato con il gaming in mente, grazie a un pannello OLED da 6,7” con risoluzione 1,5K e una frequenza di aggiornamento fino a 165 hertz, ideale per garantire massima fluidità e reattività. Il cuore del dispositivo dovrebbe essere il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, pensato per offrire prestazioni di vertice e una gestione più efficiente dei consumi. Nonostante l’anima gaming, OnePlus Turbo non sembra rinunciare del tutto alla fotografia, con un comparto posteriore composto da un sensore principale da 50MP affiancato da una lente ultra-grandangolare.

OnePlusTurbo si inserisce in una strategia più ampia, che mira a differenziare l’offerta senza snaturare l’identità del brand. La combinazione di potenza, autonomia e schermo ad alta frequenza potrebbe rappresentare un punto di riferimento per chi cerca prestazioni elevate a un prezzo potenzialmente più accessibile rispetto ai gaming phone tradizionali. Se le promesse saranno mantenute, OnePlus Turbo potrebbe diventare uno dei protagonisti del 2026 nel mondo mobile.