OnePlus prepara il debutto europeo di OnePlus 15R e del nuovo smartwatch

OnePlus ha iniziato a muovere le acque in vista del lancio europeo del nuovo OnePlus15R. L’azienda punta a tenere i riflettori accesi mostrando i primi teaser della variante destinata al nostro mercato. Le immagini pubblicate sui siti ufficiali europei lasciano intendere che il dispositivo sarà molto vicino, se non identico, al modello Ace 6 già in vendita in Cina.

Anche il teaser di 15R mostra un gruppo fotocamere che richiama chiaramente Ace6. L’azienda parla di “massima potenza senza limiti”, frase che fa pensare che anche in Europa arriverà un dispositivo pensato per prestazioni elevate, soprattutto nel gaming e nell’uso quotidiano più intenso.

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Un nuovo smartwatch OnePlus è in arrivo, ma resta avvolto nel mistero

Se le specifiche dovessero essere confermate, OnePlus 15R offrirebbe un display AMOLED molto ampio e fluido. E’ presente poi un processore Snapdragon 8 Elite, memorie ultraveloci e una batteria capace di ricaricarsi in tempi molto brevi. Il modello cinese propone anche una fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica, un ultra-grandangolo da 16MP e registrazioni video fino al 4K a 120fps. Non manca un sistema di raffreddamento dedicato ai giocatori, una buona resistenza ad acqua e polvere e un lettore di impronte sotto lo schermo di tipo ultrasonico.

Accanto al 15R, OnePlus ha inserito nei teaser europei anche un “nuovo orologio OnePlus”, senza rivelare alcun dettaglio tecnico. Al momento è presente solo un piccolo schizzo, troppo generico per capire con precisione di che tipo di smartwatch si tratti. E’ probabile però che i due dispositivi debuttino insieme.

Il brand ha già mostrato in passato molta attenzione al settore degli indossabili, quindi non è improbabile che questo nuovo modello si presenti molto più completo o con funzionalità avanzate per sport, salute o integrazione con lo smartphone. In attesa di novità ufficiali, l’interesse degli appassionati resta alto. Insomma, OnePlus sembra pronta a espandere la propria presenza in Europa con una linea nuova, puntando su potenza, velocità e un ecosistema sempre più completo.