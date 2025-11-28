OnePlus, l’app Meteo smette di aggiornarsi: cosa sta accadendo davvero

Da alcuni giorni numerosi possessori di dispositivi OnePlus hanno iniziato a notare che l’app Meteo non aggiorna più i dati. Le previsioni restano ferme a giorni precedenti, mentre in altri casi smettono di comparire del tutto. Il fenomeno interessa sia modelli recenti, come la serie OnePlus 15, sia smartphone delle generazioni precedenti. Il malfunzionamento non riguarda solo i telefoni. Anche gli OnePlusWatch 3 presentano valori non aggiornati o mancanti, con messaggi di errore relativi alla posizione o alla rete, nonostante la connessione sia attiva.

Perché il bug sembra dipendere dai server OnePlus

Il problema non sembra legato a una specifica versione di OxygenOS. Le prime ipotesi puntavano il dito contro l’ aggiornamento più recente, ma le segnalazioni arrivano anche da utenti che utilizzano versioni precedenti del sistema. Ciò rende il quadro più complesso. Non si tratta di una semplice incompatibilità software e non riguarda un singolo aggiornamento. Un elemento che colpisce è la distribuzione irregolare del bug.

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Alcuni utenti europei e indiani non riscontrano alcun problema, mentre altri nella stessa area lamentano l’impossibilità di ottenere previsioni aggiornate. È questa disomogeneità a far pensare che l’origine del guasto sia esterna ai dispositivi, probabilmente riconducibile ai server da cui l’applicazione recupera i dati.

Molti utenti hanno provato le procedure più comuni per risolvere errori delle app Android. Tra cui: svuotare la cache, eliminare i dati, controllare i permessi della posizione e verificare l’accesso alla rete. Nessuno di questi tentativi ha portato risultati. Ciò quindi fa pensare che l’ app, pur funzionando correttamente sul dispositivo, non riesca a collegarsi ai server che forniscono le informazioni meteo. In assenza di comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda, l’ipotesi più credibile è quindi questa.

Nell’attesa di un intervento da parte di OnePlus, la soluzione più semplice per continuare a visualizzare previsioni aggiornate è affidarsi a un’applicazione alternativa scaricabile dal Play Store.