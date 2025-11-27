OnePlus, il meteo non si aggiorna: è un bug che colpisce anche gli smartwatch

Negli ultimi giorni è emerso un bug piuttosto esteso che riguarda il servizio meteo integrato negli smartphone e negli smartwatch OnePlus. In molti casi le previsioni restano ferme a dati vecchi di giorni, mentre in altri l’applicazione smette del tutto di mostrare le informazioni, lasciando schermate vuote o messaggi di errore.

Il problema viene segnalato su diversi modelli di smartphone, inclusi OnePlus 15 e OnePlus 13, ma non si limita a questi. Anche il OnePlus Watch 3 risulta coinvolto, con temperature mancanti, aggiornamenti bloccati e avvisi come “posizione non trovata” o “errore di rete”, nonostante la connessione risulti attiva e funzionante.

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Un malfunzionamento trasversale e non legato a una singola versione

Inizialmente si era ipotizzato un collegamento diretto con OxygenOS 16, ma le segnalazioni successive hanno smentito questa teoria. Il bug si manifesta anche su dispositivi aggiornati a OxygenOS 14 e OxygenOS 15, indicando un problema non circoscritto a una specifica release.

Secondo quanto si apprende, il disservizio non colpisce tutti nello stesso modo. Alcuni utenti in Europa e in India continuano a visualizzare i dati correttamente, mentre altri riscontrano previsioni ferme o completamente assenti. Questo comportamento irregolare rafforza l’ipotesi di un guasto lato server, potenzialmente legato a infrastrutture regionali o a specifici nodi di distribuzione.

Le soluzioni più comuni non risolvono il problema

Le procedure classiche si stanno rivelando inutili. La cancellazione di cache, il ripristino dei dati dell’app, la verifica dei permessi di localizzazione e l’attivazione dell’aggiornamento in background non portano risultati concreti. Anche il riavvio del dispositivo e la reinstallazione degli aggiornamenti non sembrano influire sul comportamento dell’app.

Al momento, OnePlus non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale per spiegare le cause e i tempi di risoluzione del bug. Questo silenzio aumenta l’incertezza, considerando che il meteo è una delle funzioni più utilizzate sui dispositivi indossabili e sugli smartphone.

Le alternative in attesa di una soluzione

Per quanto riguarda la gestione quotidiana delle previsioni, l’unica via praticabile resta l’uso di applicazioni meteo di terze parti, disponibili sul Play Store. Una soluzione temporanea, ma necessaria per chi ha bisogno di dati aggiornati e affidabili.

Nel frattempo, il caso del bug meteo di OnePlus mostra quanto anche servizi apparentemente secondari possano diventare centrali nell’esperienza d’uso. Se il problema è davvero legato all’infrastruttura remota, servirà un intervento diretto dell’azienda per ripristinare la piena stabilità del servizio.