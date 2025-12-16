OnePlus e l’evento “The Rise as One”: come seguire la livestream e cosa aspettarsi

OnePlus ha ufficializzato tutti i dettagli relativi al suo prossimo evento globale, intitolato “The Rise as One”. Un momento che segnerà il debutto internazionale di due dispositivi molto attesi, OnePlus15R e il Pad Go 2. La presentazione si terrà a Bengaluru, in India. Sarà trasmessa in diretta streaming su YouTube, permettendo agli appassionati di tutto il mondo di seguire l’annuncio in tempo reale. L’appuntamento è fissato per le 14:30 (ora italiana) sul canale ufficiale OnePlus. Qui verranno svelati design, caratteristiche complete, prezzi e disponibilità dei nuovi prodotti.

L’evento avrà anche un forte valore simbolico, poiché coincide con il 12° anniversario del marchio. L’azienda ha scelto di celebrare questo traguardo puntando su dispositivi che rappresentano due anime ben distinte ma complementari della propria offerta. Da un lato vi è infatti uno smartphone pensato per chi cerca prestazioni elevate e un ottimo equilibrio qualità-prezzo. Dall’altro abbiamo un tablet per studenti e giovani professionisti che desiderano versatilità e autonomia. La scelta di una presentazione globale in livestream conferma la volontà del brand di mantenere un dialogo diretto con la propria community, elemento che ha sempre caratterizzato l’identità OnePlus fin dalle origini.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

OnePlus 15R e Pad Go 2: caratteristiche chiave e posizionamento dei nuovi dispositivi

Il protagonista assoluto dell’evento sarà OnePlus 15R, definito dall’azienda come il flagship con il miglior rapporto qualità-prezzo. Il dispositivo segna un passaggio importante per il brand, essendo il primo smartphone a livello globale a integrare il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Questa scelta sottolinea l’attenzione del marchio verso prestazioni elevate e ottimizzazione software-hardware, aspetti centrali per la serie R.

Il 15R si distingue anche per un comparto fotografico frontale completamente rinnovato, indicato come il migliore mai visto sulla linea R, e per l’adozione della tecnologia di imaging DetailMax Engine, già apprezzata su OnePlus 15. Completano il quadro un display AMOLED 1.5K con frequenza di aggiornamento a 165 Hz, una batteria da 7.400 mAh pensata per garantire un’autonomia prolungata e un Touch Response Chip dedicato, che migliora la reattività del pannello al tocco. A livello di connettività, il nuovo chip Wi-Fi G2 promette una maggiore stabilità della connessione in diversi contesti d’uso.

Accanto allo smartphone debutta Pad Go 2, evoluzione diretta del precedente Pad Go. Il tablet è equipaggiato con il chipset MediaTek Dimensity 7300-Ultra, realizzato con processo produttivo a 4 nm, e con una batteria da 10.050 mAh che supporta la ricarica SUPERVOOC e quella inversa via cavo. Una delle novità più rilevanti è il supporto allo stylus, una prima assoluta per la serie Pad-Go. Il tutto è valorizzato da un display da 12,1″ in formato 7:5, progettato per favorire la produttività e la lettura. Prezzi, configurazioni e disponibilità ufficiale verranno annunciati esclusivamente durante la livestream.