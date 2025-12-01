OnePlus celebra 12 anni e svela le novità di OnePlus 15R, Pad Go 2 e Watch Lite

OnePlus festeggia il suo 12°anniversario con un pacchetto di novità che anticipa il lancio dei prossimi dispositivi. L’azienda ha infatti rivelato dettagli chiave su OnePlus 15R, Pad Go 2 e Watch Lite, confermando che tutti i prodotti arriveranno ufficialmente il 17 dicembre. Si tratta di tre dispositivi che coprono fasce diverse di mercato, dagli smartphone premium alle soluzioni più accessibili. In occasione dell’anniversario, il brand ha annunciato anche iniziative dedicate alla community, tra cui un nuovo gioco e premi esclusivi.

Il protagonista della giornata resta OnePlus 15R, pensato per portare prestazioni da top di gamma a un pubblico più vasto. L’azienda ha confermato che il dispositivo erediterà i principali algoritmi fotografici presenti su OnePlus15 grazie al nuovo Detailmax Engine. Tecnologie come Ultra Clear-Mode, ClearBurst e Clear-Night Engine promettono immagini più nitide, scatti più veloci e resa migliore in condizioni difficili. La piattaforma Snapdragon 8 Gen 5 offrirà poi un aumento considerevole delle prestazioni. Il chip G2 Wi-Fi garantirà una connessione stabile, mentre il Touch Response Chip migliorerà i tempi di risposta al tocco, con una chiara attenzione sul gaming. Il display AMOLED 1.5K a 165 Hz completa la dotazione, offrendo fluidità elevata e luminosità variabile da 1800 nit a 2nit per il comfort visivo.

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Display avanzato per OnePlus Pad Go 2 e nuovo design per Watch Lite

OnePlus Pad Go 2 si posiziona come un tablet di fascia media con un display pensato per chi usa lo schermo tutto il giorno. Il pannello da 12,1” offre risoluzione 2.8K, 284 ppi e una luminosità di picco da 900nit. La copertura colore al 98% DCI-P3 garantisce una resa vivida, mentre il supporto Dolby Vision punta a migliorare la fruizione multimediale. A completare la proposta troviamo la certificazione TÜV Rheinland Smart Care 4.0 e il software proprietario Open Canvas, utile per chi lavora su più finestre e vuole un multitasking semplice.

OnePlus Watch Lite nasce invece per chi desidera un indossabile leggero, elegante e completo senza spendere troppo. La struttura in acciaio 316L con finitura Phantom Black unisce stile e resistenza. Il profilo di 8,9mm e i 35 grammi lo rendono uno degli smartwatch più sottili della categoria. Il display AMOLED da 1,46” raggiunge 3000nit in modalità Sport, mantenendo un’elevata leggibilità anche all’aperto. Il monitoraggio della salute include un’analisi completa con la funzione 60s Wellness Overview, grazie a un sistema di sensori avanzati. Il dispositivo supporta oltre 100 modalità sportive, metriche professionali come VO₂ Max e Soglia del Lattato e un GPS dual-band più stabile. Interessante la possibilità di collegarsi a due smartphone contemporaneamente, anche con sistemi operativi diversi.

Infine, per celebrare l’anniversario, OnePlus ha lanciato anche il gioco Run 2.0 con la mascotte Una, accompagnato da premi dedicati e nuove versioni festive del personaggio. L’azienda ribadisce così la volontà di restare vicina alla sua community, elemento che continua a essere centrale nella sua identità.