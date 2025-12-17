OnePlus 15R rilancia sui selfie: nuova fotocamera frontale da top

Il lancio di OnePlus 15R continua e l’attenzione questa volta si concentra sulla fotocamera frontale, che rappresenta uno degli aggiornamenti più interessante dell’intero dispositivo. OnePlus ha confermato ufficialmente che il nuovo modello della Serie R monterà la migliore selfie camera mai vista su questa linea. Segna così un cambio di passo netto rispetto al passato

Il sensore anteriore passa infatti da 16 a 32MP, raddoppiando la risoluzione e introducendo per la prima volta l’autofocus su uno smartphone R. Una scelta che punta a migliorare la qualità degli scatti. Ciò soprattutto in termini di nitidezza e precisione, anche quando la distanza dal soggetto varia. L’ autofocus permette una gestione più accurata dei dettagli del volto, rendendo i selfie più precisi in diverse condizioni di luce.

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Fotografia, prestazioni e display: il quadro completo di OnePlus 15R

A completare il pacchetto arriva anche il supporto alla registrazione video in 4K a 30 fps con la fotocamera frontale. Tale potenziamento rende il comparto frontale del OnePlus 15R uno dei più interessanti nella sua fascia di mercato, avvicinandolo a soluzioni tipiche dei modelli premium.

Il miglioramento della selfie camera si inserisce però in una revisione più ampia del comparto fotografico e dell’hardware complessivo del OnePlus 15R. Il dispositivo eredita infatti il DetailMax Engine, la piattaforma di fotografia computazionale introdotta sui modelli di punta del marchio, che abilita funzioni avanzate come Ultra Clear Mode, Clear Burst e Clear Night Engine. Ciò significa una maggiore attenzione non solo alla qualità degli scatti singoli, ma anche alla gestione delle immagini in movimento e alle foto in condizioni di scarsa illuminazione.

Sul fronte video, la fotocamera principale arriva a registrare in 4K fino a 120 fps, sottolineando l’ambizione di OnePlus di offrire un’esperienza multimediale completa anche su un modello non “Pro”. A livello hardware, il OnePlus 15R conferma un display AMOLED da 1,5K con frequenza di aggiornamento a165 Hz, pensato per garantire fluidità elevata sia nell’uso quotidiano sia nel gaming.

Il cuore del dispositivo è il nuovo Snapdragon 8 Gen 5, accompagnato da ottimizzazioni sviluppate in collaborazione con Qualcomm per adattare il chip alle caratteristiche specifiche dello smartphone. OnePlus evidenzia anche la presenza del Touch Response Chip, progettato per migliorare la reattività del pannello e rendere più immediati i tocchi e i gesti.