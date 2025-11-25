OnePlus 15R punta su resistenza estrema e sensore ultrasonico

OnePlus sta lavorando per ampliare la serie 15 e il prossimo passo sarà il lancio del nuovo 15R, versione internazionale del modello già presentato per il mercato cinese. Nelle ultime ore è stato proprio il presidente di OnePlus, Li Jie Louis, ad anticipare le sue caratteristiche principali, confermando un elemento che sta attirando molta attenzione, ossia la resistenza del dispositivo.

Secondo le prime informazioni, il telefono arriverà con una combinazione di certificazioni che di solito si vede solo su prodotti di fascia molto alta, come IP66, IP68, IP69 e IP69K. Ciò significa protezione da immersioni, getti ad alta pressione e persino acqua calda. Se queste certificazioni verranno mantenute anche nella versione dedicata al mercato globale, il 15R si posizionerà come lo smartphone più resistente mai prodotto dal brand.

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OnePlus 15R, prestazioni elevate e un debutto sempre più vicino

A fianco alla resistenza fisica arriverà anche un’altra novità importante. Si tratta del sensore di impronte ultrasonico, lo stesso utilizzato sul OnePlus 15. Questo tipo di lettore risponde più velocemente e riconosce l’impronta anche in condizioni difficili, come dita umide o angoli di appoggio non perfetti. È un dettaglio che, nella serie R, segna un salto di qualità evidente.

Dal punto di vista hardware, il 15R seguirà la strada già tracciata dall’Ace 6T. Il chip scelto dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Gen 5, uno dei più potenti attualmente disponibili, insieme ad un display con frequenza di aggiornamento da 165Hz che punta tutto sulla fluidità visiva. La ricarica rapida non mancherà. OnePlus dovrebbe infatti confermare il supporto ai 100W SuperVOOC. Una caratteristica che assicura tempi di ricarica molto ridotti.

L’idea è quella di proporre un dispositivo che offra prestazioni simili ai top di gamma, ma con un prezzo più contenuto, mantenendo il tradizionale equilibrio tra potenza e accessibilità tipico della serie R. Al momento non c’è una data precisa per il lancio europeo, ma il ritmo dei teaser pubblicati in Cina lascia intuire che la presentazione non sia lontana.