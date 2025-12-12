OnePlus 15R porta la fotografia frontale a un livello mai visto nella Serie R

OnePlus si prepara a rafforzare ulteriormente la propria presenza nel settore degli smartphone con il miglior rapporto qualità-prezzo. Con l’arrivo imminente di OnePlus15R, il marchio infatti, introduce una novità che segna una svolta concreta nella SerieR. Per la prima volta, la fotocamera frontale diventa uno dei punti principali dell’esperienza utente. Il nuovo dispositivo integra un sensore da 32MP con autofocus, una combinazione finora assente in questa linea di prodotti.

L’autofocus sulla fotocamera selfie consente immagini più definite anche in movimento e in condizioni di luce variabile. Tale miglioramento riduce i limiti tipici delle fotocamere anteriori, spesso penalizzate rispetto a quelle principali. OnePlus 15R compie poi un salto deciso sul fronte video, permettendo la registrazione in 4K a 30 fotogrammi al secondo anche con la fotocamera frontale. Si tratta di una funzione che avvicina l’esperienza del modello R a quella degli smartphone più costosi, rafforzando l’identità della gamma come alternativa concreta ai top di serie tradizionali. A completare il quadro contribuiscono le tecnologie di fotografia computazionale che migliorano nitidezza, gestione della luce e resa notturna.

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Prestazioni, autonomia e display: OnePlus punta sull’equilibrio complessivo

Accanto alla fotografia, OnePlus continua a investire sulle prestazioni pure. Il 15R sarà il primo smartphone disponibile a livello globale con il nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 5. Questo processore promette maggiore efficienza e potenza, mantenendo consumi controllati anche sotto carico intenso. L’esperienza quotidiana beneficia anche di un chip dedicato alla connettività Wi-Fi e di una gestione del tocco più reattiva, pensata per gaming e interazioni rapide.

Un altro elemento chiave è la batteria, che con i suoi 7.400 mAh rappresenta un primato per OnePlus. L’azienda mira ad una struttura resistente nel tempo, con una capacità che dovrebbe restare stabile anche dopo diversi anni di utilizzo. Il tutto è supportato da un display AMOLED ad alta risoluzione con frequenza di aggiornamento elevata, che valorizza sia la fruizione multimediale sia le prestazioni di gioco. L’insieme delle caratteristiche delinea l’immagine di uno smartphone completo, capace di soddisfare utenti esigenti senza raggiungere i prezzi dei modelli ultra premium.

Il debutto ufficiale di OnePlus15R è fissato per il 17 dicembre, durante un evento trasmesso in diretta dall’India. Con questo lancio, OnePlus conferma la volontà di rendere accessibili tecnologie avanzate, rafforzando il posizionamento della Serie R come punto di equilibrio tra innovazione e prezzo.