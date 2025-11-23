NVIDIA tra i leader mondiali della crescita sostenibile

Il nuovo report realizzato dal TIME insieme a Statista mostra come la sostenibilità sia diventata un pilastro anche nei settori tecnologici più competitivi. Tra i primi classificati emerge NVIDIA, che conquista il sesto posto mondiale grazie a un approccio ambientale evoluto e misurabile. Il risultato conferma che crescita economica e responsabilità possono coesistere senza compromessi.

La classifica valuta parametri chiave come emissioni, utilizzo delle risorse, riduzione dei rifiuti e percentuale di energia rinnovabile. L’obiettivo è individuare le aziende che hanno saputo combinare risultati finanziari e impatto ambientale contenuto. NVIDIA, così, si distingue per una strategia che coinvolge design, produzione e gestione dei data center. L’azienda utilizza esclusivamente energia pulita per le proprie sedi e analizza il ciclo di vita dei chip per ridurre consumi e scarti. L’ottimizzazione è supportata dall’intelligenza artificiale, ormai centrale in tutte le sue attività.

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Le iniziative ambientali di NVIDIA diventano un modello globale

NVIDIA ha sviluppato politiche ambientali che influenzano l’intera filiera tecnologica. L’azienda ricicla parti dei processori delle generazioni precedenti per ridurre l’uso di nuove materie prime. Questa pratica è particolarmente rilevante per un settore con consumi energetici molto elevati. I data center NVIDIA sono alimentati interamente da energia rinnovabile. Jensen Huang, CEO dell’azienda, ha sottolineato poi come l’IA stia migliorando produzione e logistica. Ciò consente di correggere errori e ottimizzare i processi.

Detto ciò, il primo posto della classifica va alla sudcoreana JYP Entertainment. Questa realtà ha modificato profondamente processi e materiali, adottando energia rinnovabile al 100% e riducendo sprechi e imballaggi. Anche il settore finanziario mostra un forte impegno. Fineco Bank raggiunge il settimo posto, una presenza italiana rilevante nella top 100. L’elenco include Anima Holding, Retelit, Prada, Mediobanca e Moncler. Le aziende italiane dimostrano così come la sostenibilità stia diventando un elemento competitivo anche nei mercati più tradizionali. La competitività globale passa così sempre più attraverso scelte ambientali concrete e misurabili.