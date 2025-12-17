NVIDIA SHIELD TV, problemi con YouTube e YouTube TV

Negli ultimi giorni diversi possessori di NVIDIA SHIELD TV hanno iniziato a segnalare problemi nell’utilizzo di YouTube e YouTube TV, due delle applicazioni più usate sulla piattaforma Android TV di NVIDIA. In molti casi le app non si avviano correttamente, restano bloccate nella schermata iniziale o si chiudono improvvisamente subito dopo l’apertura.

Il problema non sembra riguardare un singolo modello o una configurazione specifica, ma colpisce diverse versioni della SHIELD TV, rendendo l’esperienza di visione frustrante per chi utilizza il dispositivo come centro multimediale principale.

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Avvio bloccato e crash improvvisi

Le segnalazioni parlano soprattutto di difficoltà nell’avvio delle app. Alcuni utenti riferiscono che YouTube resta in caricamento senza mai mostrare i contenuti, mentre YouTube TV può andare in crash pochi secondi dopo l’apertura. In altri casi, l’app si apre ma risulta inutilizzabile, con comandi che non rispondono correttamente.

A rendere la situazione più complicata è il fatto che le stesse applicazioni funzionano regolarmente su altri dispositivi Android TV, suggerendo un problema legato in modo specifico all’interazione tra software e hardware della SHIELD TV.

Aggiornamenti e possibili cause

Al momento non è chiaro se l’origine dei malfunzionamenti sia da attribuire a un recente aggiornamento delle app o a una modifica lato sistema. YouTube e YouTube TV ricevono aggiornamenti frequenti, spesso silenziosi, che possono introdurre incompatibilità temporanee con alcune versioni di Android TV.

Un’altra ipotesi riguarda la cache delle applicazioni o conflitti con aggiornamenti precedenti del sistema. In alcuni casi, la semplice cancellazione dei dati o la reinstallazione delle app sembra migliorare la situazione, anche se non rappresenta una soluzione definitiva per tutti.

Va considerato anche che la SHIELD TV, pur essendo uno dei dispositivi Android TV più potenti sul mercato, utilizza un hardware non più recentissimo. Questo potrebbe amplificare eventuali problemi di ottimizzazione introdotti con versioni più moderne delle app.

Cosa fare nel frattempo

In attesa di una soluzione ufficiale, ci sono alcuni tentativi che gli utenti possono fare per ridurre i disagi. Riavviare il dispositivo, cancellare cache e dati di YouTube e YouTube TV, oppure verificare la presenza di aggiornamenti di sistema può aiutare in alcuni casi.

Altri utenti hanno segnalato miglioramenti disinstallando gli aggiornamenti dell’app e bloccando temporaneamente l’auto-update, anche se questa soluzione non è sempre praticabile nel lungo periodo.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali che chiariscano tempi e modalità di risoluzione. È probabile che si tratti di un problema temporaneo, destinato a essere corretto con un aggiornamento software o con una nuova versione delle app coinvolte.