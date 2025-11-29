Nubia RedMagic 11 Air: in arrivo il nuovo gaming phone

Nubia si prepara a espandere la sua gamma gaming con il nuovo RedMagic 11 Air. Si tratta una versione più accessibile rispetto alla serie RedMagic11 Pro ma comunque progettata per offrire prestazioni elevate. Il dispositivo monta un display OLED da 6,85” con risoluzione 1216x2688pixel. Una soluzione ideale per chi gioca su smartphone e desidera un pannello grande e immersivo.

La fotocamera frontale è da 16MP e, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere collocata sotto lo schermo per evitare interruzioni visive. Sul retro invece troviamo una doppia camera. È previsto un sensore principale da 50MP e un ultra-grandangolare da 8MP, una scelta che segna un leggero passo indietro rispetto al modello precedente ma che rientra nella domanda di contenere i costi e concentrarsi sull’esperienza gaming.

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Nubia RedMagic 11 Air: autonomia, dimensioni e probabile data di lancio

Il dispositivo supporterà Android 16 personalizzato con RedMagic OS e sarà equipaggiato con un processore da 4,2GHz, anche se il chip preciso non è ancora noto. Le varianti di memoria partiranno da 12GB di RAM e 256GB di archiviazione, fino al modello top con 24GB e 1TB, configurazioni ideali per gestire giochi pesanti, multitasking avanzato e sessioni prolungate. A completare il pacchetto ci sarà una batteria da 6780mAh nominali (circa 7000 mAh tipici), una capacità che garantisce una lunga autonomia pur mantenendo un design insolitamente sottile. Parliamo infatti di solo 7,85mm e 207 grammi, numeri impressionanti per un gaming phone.

Il punto di forza del nuovo dispositivo Nubia è senza dubbio l’equilibrio tra prestazioni di livello gaming e un design che resta pratico e maneggevole. Al momento non sono state svelate le capacità di ricarica rapida. Ma è probabile che il marchio integrerà una tecnologia di nuova generazione per ridurre al minimo i tempi di attesa.

Per quanto riguarda il lancio, il fatto che lo smartphone abbia già ricevuto la certificazione TENAA fa pensare ad una presentazione imminente. Gli analisti ipotizzano un debutto tra dicembre 2025 e il primo trimestre del 2026, inizialmente limitato al mercato cinese.