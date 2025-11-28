Nubia prepara due nuovi pieghevoli: svelati Flip 3 e il primo Fold

Il primo dei due pieghevoli Nubia, il Flip 3, sembra rappresentare un’evoluzione notevole rispetto ai suoi predecessori. Le foto trapelate online mostrano infatti un display esterno che abbandona la “finestra” compatta delle versioni precedenti per estendersi su tutta la metà superiore dello smartphone, una scelta che segue da vicino quanto fatto da Samsung e Motorola con i loro pieghevoli più recenti. Questa modifica indica un uso più versatile dello schermo secondario, che potrebbe diventare centrale per notifiche, widget interattivi e anteprime fotografiche.

Sul fronte fotografico, però, emerge un possibile compromesso. Le immagini fanno pensare alla presenza di una fotocamera principale insieme ad un secondo sensore molto più piccolo rispetto ai due obiettivi più ampi della generazione precedente. È difficile stabilire se si tratti di una scelta definitiva o meno, ma potrebbe indicare un tentativo di ridurre ingombri a favore del nuovo display esterno. In ogni caso, l’impressione generale è quella di un dispositivo pensato per offrire un look più moderno e competitivo, cercando allo stesso tempo di mantenere un prezzo accessibile per il settore dei pieghevoli.

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Nubia Fold segna l’ingresso di ZTE nei pieghevoli a libro

Più interessante è il secondo dispositivo, Nubia Fold, che rappresenterebbe il primo smartphone pieghevole a libro del marchio. I render mostrano un design che non conosce compromessi. Il modulo fotografico occupa l’intera parte superiore del corpo e richiama la forma squadrata e prominente dei modelli più recenti di iPhone. Il dettaglio più curioso è un piccolo bollino rosso visibile nell’angolo del comparto fotografico, elemento che ricorda la collaborazione con Leica di altri brand, nonostante non vi sia alcuna partnership ufficiale tra le due aziende.

La presenza di un display esterno ampio rappresenta ormai uno standard di questo tipo di modelli. Il telefono ha una struttura a libro, quindi presenta uno schermo principale interno e un secondo pannello utilizzabile come un normale smartphone quando il dispositivo è chiuso. Per ora non si conoscono specifiche tecniche, batterie, chip o tempistiche di presentazione, ma il fatto che i render circolino da una fonte affidabile come Evan Blass indica che l’uscita potrebbe essere più vicina del previsto. Gli appassionati del settore attendono conferme ufficiali, soprattutto perché l’ingresso di Nubia nei pieghevoli a libro potrebbe aumentare la competizione in un mercato ancora dominato da pochi marchi.