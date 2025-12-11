NotebookLM fotocamera: l’app ora permette l’aggiunta di fonti visive con scatto o importazione

NotebookLM prosegue il suo percorso di espansione con un aggiornamento dedicato alla produttività in mobilità. L’ultima novità, in fase di distribuzione su Android e iOS, introduce l’integrazione della fotocamera, un elemento che amplia in modo significativo il tipo di contenuti che possono essere convertiti in fonti. L’obiettivo è facilitare chi lavora con appunti scritti a mano, schemi, dispense o informazioni visuali difficili da digitalizzare rapidamente.

Il nuovo pulsante di azione fluttuante compare sia nella homepage sia nella sezione Fonti. Un semplice tocco attiva l’interfaccia fotografica del dispositivo, permettendo di catturare immagini al volo e aggiungerle immediatamente al progetto in corso. Una volta acquisito lo scatto, la piattaforma lo elabora come qualsiasi altra fonte supportata, inclusi PDF, file di testo o contenuti audio. L’immagine diventa così interrogabile tramite l’intelligenza artificiale integrata in NotebookLM, ideale per chi deve assimilare e rielaborare concetti visivi.

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Importazione dalle foto e limiti ancora presenti nella versione mobile

Accanto allo scatto diretto, l’aggiornamento introduce un pulsante Immagine all’interno del menu “Aggiungi una fonte”. Da qui è possibile accedere alla libreria fotografica locale ed importare immagini già salvate o screenshot raccolti in precedenza. La funzione rende più coerente l’esperienza tra app mobile e versione web, quest’ultima aggiornata a metà novembre con strumenti simili.

L’arrivo della fotocamera si inserisce in un ciclo di aggiornamenti più ampio che ha portato sulla piattaforma flashcard e quiz, due elementi particolarmente utili nell’uso quotidiano su smartphone. Nonostante questi progressi, la versione mobile non rispecchia ancora completamente quella desktop: la cronologia condivisa delle conversazioni, ad esempio, non sembra ampiamente attiva su Android e iOS.

Il rollout avviene lato server e potrebbe richiedere del tempo per raggiungere tutti. Chi non visualizza ancora l’opzione può provare un arresto forzato dell’app, così da anticipare la sincronizzazione con le novità appena introdotte. Il passo avanti così è netto e la distanza con altre soluzioni si assottiglia ancora di più.