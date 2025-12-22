Non solo AI e Sora: Disney porta il suo catalogo dentro i visori Meta

Negli ultimi tempi Disney sembra aver deciso di giocare su più tavoli contemporaneamente quando si parla di tecnologia. Da una parte c’è l’annuncio della collaborazione con OpenAI, che porterà i personaggi Disney dentro l’universo di Sora e dell’AI generativa video. Dall’altra, quasi in parallelo, arriva una mossa più silenziosa ma forse ancora più interessante per il futuro dell’intrattenimento: Disney+ sbarca ufficialmente sui visori per la realtà virtuale Meta Quest.

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Perché Disney punta sulla VR con Meta Quest

Per ora la novità riguarda solo gli Stati Uniti, dove Disney+ è disponibile come applicazione dedicata sugli headset compatibili. Questo significa che non serve più aprire un browser virtuale o arrangiarsi con soluzioni di fortuna: l’app è lì, pronta all’uso, integrata nel sistema. È un dettaglio che sembra piccolo, ma che in realtà cambia parecchio l’esperienza, soprattutto per chi usa spesso il visore e vuole qualcosa di semplice, immediato, pensato davvero per quel tipo di dispositivo.

Guardando indietro, viene spontaneo fare un confronto con Netflix. In passato anche lui aveva una sua app nativa su Meta Quest, poi rimossa, costringendo gli utenti a passare dal browser. Disney, invece, fa una scelta diversa, che suona quasi come una dichiarazione d’intenti: la realtà virtuale non è solo una curiosità, ma uno spazio dove vale la pena essere presenti in modo strutturato.

Certo, guardare una serie o un film in VR resta un’esperienza di nicchia. Non è detto che diventi il modo principale in cui la maggior parte delle persone userà Disney+, e probabilmente non è nemmeno questo l’obiettivo. Il punto è un altro: indossando il visore, lo schermo davanti agli occhi diventa enorme, quasi sproporzionato, e la sensazione è quella di trovarsi in una sala cinematografica personale, sospesa in uno spazio digitale. Per qualcuno può risultare scomodo, per altri sorprendentemente coinvolgente. Dipende molto da come si vive il rapporto con il visore e da quanto si è disposti a isolarsi dal mondo esterno per un po’.

Guardare Disney+ in realtà virtuale: esperimento di nicchia o nuovo spazio media?

Il tempismo, poi, non è casuale. Il lancio dell’app Disney+ arriva mentre Meta sta rinnovando in modo piuttosto deciso l’esperienza di intrattenimento sui Quest. Con Horizon TV, Meta ha provato a mettere ordine, creando un punto centrale per lo streaming e migliorando la qualità audio e video complessiva. In questo contesto, Disney+ si inserisce in modo naturale, come uno dei servizi di punta pronti a sfruttare questo nuovo approccio.

Al momento, però, c’è una grande assente: l’Europa. In Italia e negli altri mercati internazionali l’app non è ancora disponibile, anche se Meta ha confermato che l’arrivo globale è previsto. Nessuna data, nessuna finestra temporale chiara, solo un generico “in arrivo” che lascia spazio a un po’ di impazienza e a molte speculazioni.

Quello che è certo è che questa mossa racconta qualcosa di più ampio. Disney non sta semplicemente portando il suo catalogo su un nuovo schermo, sta sperimentando nuovi contesti in cui far vivere le sue storie. Tra AI generativa, realtà virtuale e ambienti digitali sempre più immersivi, l’idea di “guardare” un contenuto potrebbe cambiare forma. Magari non domani, ma i segnali sono tutti lì.