Nasce Enjoy Point e cambia il car sharing nelle città

Dal gennaio 2026 il servizio Enjoy vivrà una trasformazione importante. Il tradizionale car sharing a lascerà spazio al nuovo modello EnjoyPoint. A Milano, Torino e Firenze la novità entrerà in vigore il 12 gennaio, mentre Roma e Bologna seguiranno il 21 gennaio. Con questa svolta, le auto Enjoy potranno essere prenotate e restituite esclusivamente presso punti dedicati situati nelle Enilive Station, oltre che in aeroporti e stazioni ferroviarie.

Cambia quindi completamente l’esperienza d’uso. È possibile prenotare il veicolo fino a 24 ore prima e contare su un livello di manutenzione più accurato, assicurato dal personale presente nelle stazioni. Resta invariata la possibilità di viaggiare anche per più giorni in tutta Italia, ma alla fine del noleggio l’auto dovrà essere riconsegnata nello stesso Enjoy Point di partenza o in uno di quelli indicati come abilitati nell’app.

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Enjoy cambia regole, costi e vantaggi: cosa perdono gli utenti dal 2026

Con l’arrivo di EnjoyPoint spariscono però due benefici del servizio: l’ingresso nelle ZTL e la sosta gratuita sulle strisce blu. Dal momento dell’attivazione del nuovo modello, questi vantaggi non saranno più inclusi nei noleggi Enjoy nelle città coinvolte.

In contemporanea, la società introduce nuove regole sui pagamenti. Infatti dal 21 gennaio saranno accettate solo carte di credito, carte di debito e PayPal, mentre le prepagate non potranno più essere utilizzate. I voucher resteranno validi, ma solo se l’utente ha già registrato uno dei metodi di pagamento ammessi.

La rete degli Enjoy Point verrà ampliata ancora di più, raggiungendo aree urbane finora non servite dal car sharing. La comunicazione inviata agli utenti ha valore legale e ricorda che è sempre possibile recedere dal contratto senza costi qualora non si desideri accettare i nuovi termini. Enjoy invita infine a verificare i metodi di pagamento nell’app per garantire continuità d’uso quando la nuova formula entrerà ufficialmente in vigore per tutte le città coinvolte.