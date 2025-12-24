Motorola Edge 70 Ultra “Signature”, un nuovo nome per il top di gamma

Il prossimo top di gamma di Motorola, finora noto come Edge 70 Ultra, potrebbe arrivare sul mercato con una sorpresa inattesa. Di cosa si tratta? Di un possibile cambio di denominazione. Secondo il noto leaker Evan “Evleaks” Blass, l’azienda starebbe valutando l’introduzione del marchio “Signature”, un nome che potrebbe affiancare o addirittura sostituire Edge70 Ultra in alcuni mercati.

L’indiscrezione è accompagnata da una serie di render stampa ad alta risoluzione che mostrano il dispositivo in modo piuttosto dettagliato, suggerendo che il progetto sia già in una fase avanzata. Al momento non esistono conferme ufficiali e resta aperta l’ipotesi che Signature rappresenti una linea speciale o una denominazione riservata a specifiche varianti regionali.

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In ogni caso, tale mossa indicherebbe la volontà di Motorola di rafforzare l’identità del proprio smartphone. Magari intende distinguerlo maggiormente all’interno di una serie sempre più ampia e competitiva, puntando su un naming più esclusivo e riconoscibile.

Design e fotocamere del Motorola Edge 70 Ultra tra continuità e dettagli premium

Al di là del nome, i render confermano una forte continuità stilistica con i precedenti modelli Edge Ultra. Il Motorola Edge70 Ultra mantiene il modulo fotografico quadrato con tripla fotocamera e flash LED integrato, mentre la cover posteriore sembra adottare una finitura testurizzata che valorizza il logo centrale. Emerge la scelta, ormai rara, di conservare i bordi curvi del display, una soluzione estetica che Motorola continua a difendere nonostante molti concorrenti siano passati a pannelli completamente piatti.

Il comparto fotografico dovrebbe includere un sensore Sony Lytia con stabilizzazione ottica e supporto alla registrazione in Dolby Vision, segnando un ulteriore passo avanti sul piano multimediale. Il telaio appare in metallo, con disposizione dei tasti coerente con la tradizione del brand e inserti in plastica per le antenne sui bordi.

Le colorazioni mostrate, Carbon e Martini Olive, sembrano frutto di una collaborazione con Pantone e rafforzano l’idea di uno smartphone che punta anche molto sull’estetica. Resta da chiarire se Signature sarà un semplice nome alternativo o l’inizio di una nuova famiglia di dispositivi premium firmati Motorola.