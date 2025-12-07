Motorola Edge 70 Ultra: mostrato il nuovo smartphone in due colorazioni

Le prime immagini del Motorola Edge 70 Ultra sono finalmente trapelate online. A diffonderle è stato Android Headlines, una fonte che negli ultimi anni ha dimostrato grande affidabilità quando si tratta di anticipare i piani dei produttori. A colpire subito è la continuità estetica con la linea Edge e con i modelli Moto G più recenti, a partire dal modulo fotografico squadrato in alto a sinistra e dalla scelta di finiture accese, presumibilmente realizzate ancora una volta in collaborazione con Pantone. Le immagini rivelano anche una cover che sembra adottare una texture particolare, forse un effetto denim o comunque un materiale che richiama l’idea del tessuto, scelta che potrebbe differenziare il dispositivo nel mondo degli smartphone premium.

Motorola Edge 70 Ultra: la potenza del processore “ e un tasto per l’ intelligenza artificiale

Oltre all’estetica, un altro elemento che ha catturato l’attenzione è la presenza di un nuovo tasto fisico sul fianco sinistro. Secondo le indiscrezioni, questo dovrebbe servire ad avviare un servizio basato su AI, anche se al momento non è chiaro se si tratterà di un’assistente proprietario o di una nuova funzione di sistema.

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Sul piano tecnico, il Motorola Edge 70 Ultra dovrebbe adottare lo Snapdragon 8 Gen 5 nella variante non Elite, il chip “quasi top di gamma” presentato da Qualcomm nelle scorse settimane. Una scelta coerente con l’attuale strategia del brand, che ha ormai consolidato un ciclo biennale per i suoi modelli Ultra. Il predecessore, il Motorola Edge 50 Ultra del 2024, montava lo Snapdragon 8s Gen 3, mentre l’Edge 30 Ultra del 2022 aveva optato per lo Snapdragon 8+ Gen 1, allineandosi ai modelli premium dell’epoca.

Le informazioni tecniche al momento sono frammentarie, ma emergono molte certezze. Il display sarà un OLED con risoluzione 1.5K, quindi vicino ai 1.200 pixel sul lato orizzontale, e la configurazione di memoria potrà spingersi fino a 16GB di RAM. Non sorprende infine che Motorola prevederebbe il debutto dello smartphone con Android 16 già installato, una scelta che contribuirebbe a posizionarlo come uno dei telefoni più aggiornati del prossimo anno.