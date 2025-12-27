Motorola e Samsung rilasciano Android 16 e One UI 8 Watch: le novità per Razr 50 Ultra e Galaxy Watch FE

Il periodo pre-natalizio si arricchisce di due aggiornamenti importanti in casa Motorola e Samsung, che portano rispettivamente Android 16 sullo smartphone pieghevole Motorola Razr 50 Ultra e One UI 8 Watch sullo Samsung Galaxy Watch FE. Due update di peso, che segnano un passo in avanti sul fronte software e di esperienza d’uso per due prodotti appartenenti a fasce di mercato molto diverse ma ugualmente strategiche.

Galaxy Watch FE riceve One UI 8 Watch

Dopo Galaxy Watch 8, Watch 7, Watch 6 e Watch 5, anche il più economico Galaxy Watch FE si aggiorna ufficialmente alla One UI 8 Watch, basata su Wear OS 5. L’update arriva in Italia con il firmware R861XXU1CYK6, dal peso superiore alla media, segno delle molte novità introdotte. La nuova interfaccia porta con sé un pacchetto completo di miglioramenti: a partire dalla Now Bar, una barra inferiore che mostra in tempo reale le attività in corso, fino alla funzione Doppio avvicinamento dita, che consente di controllare musica, notifiche o fotocamera semplicemente avvicinando pollice e indice.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Arrivano anche le notifiche intelligenti con visualizzazione raggruppata per app, nuovi controlli per la gestione delle notifiche tra orologio e smartphone e animazioni di ricarica completamente rinnovate. Sul fronte salute, debuttano la sezione Mindfulness, che introduce esercizi di respirazione e tracciamento emotivo, e i consigli per il sonno, che suggeriscono le ore ideali per coricarsi in base ai dati biometrici dell’utente. La personalizzazione è un altro punto chiave della One UI 8 Watch: è ora possibile creare schede personalizzate che combinano meteo, calendario e promemoria, scegliere quali calendari mostrare, e scoprire nuovi quadranti consigliati basati sulle proprie preferenze cromatiche o di stile. L’obiettivo è offrire un’interfaccia più coerente, intuitiva e adattabile alle abitudini dell’utente.

Android 16 in rollout su Motorola Razr 50 Ultra

Buone notizie anche per i possessori di Motorola Razr 50 Ultra, che cominciano a ricevere Android 16 in versione stabile. L’aggiornamento introduce miglioramenti diffusi su performance, sicurezza e ottimizzazione energetica, oltre a novità grafiche legate alla nuova interfaccia Hello UI.

Tra le principali modifiche troviamo un sistema di gestione della batteria più efficiente, una riorganizzazione dei menù rapidi e il pieno supporto alle funzioni AI integrate di Google, tra cui Circle to Search, Live Translate e la nuova Smart Reply con intelligenza contestuale. Android 16 segna inoltre un miglioramento sensibile sul piano della fotocamera, con algoritmi aggiornati per HDR e stabilizzazione video, e introduce patch di sicurezza di dicembre 2025. L’esperienza complessiva punta a rendere il pieghevole Motorola ancora più competitivo nella fascia premium.

Come aggiornare i dispositivi

Per installare One UI 8 Watch , basta aprire l’app Galaxy Wearable sullo smartphone collegato e seguire il percorso Impostazioni orologio > Aggiornamento software dell’orologio > Scarica e installa;

, basta aprire l’app Galaxy Wearable sullo smartphone collegato e seguire il percorso Impostazioni orologio > Aggiornamento software dell’orologio > Scarica e installa; L’update a Android 16 per Motorola Razr 50 Ultra è disponibile invece via OTA: è sufficiente andare in Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software e avviare il download.

Questi due aggiornamenti confermano l’impegno congiunto di Samsung e Motorola nel mantenere i propri prodotti aggiornati e competitivi, offrendo agli utenti un’esperienza sempre più fluida, sicura e coerente con gli standard più recenti di Android 16 e dell’ecosistema Wear OS.