Motorola chiude la promozione dedicata a Edge 70 con il maxi-voucher da 300€

In questi giorni si è parlato molto della promozione per il nuovo Motorola Edge 70. Il voucher pre-lancio, distribuito durante la campagna di inizio novembre, permette di acquistare lo smartphone a 499€ invece di 799€ previsti dal listino ufficiale. Il codice, identico per tutti i partecipanti, può essere utilizzato esclusivamente sullo shop Motorola e scade a mezzanotte, come stabilito dai termini indicati sul sito del produttore.

L’iniziativa ha attirato grande attenzione perché consente di accedere a un dispositivo completamente nuovo con un taglio netto sul prezzo, condizione che ha spinto molti utenti a riscattare il coupon prima del termine. Il telefono rappresenta una delle proposte più importanti del marchio. Si tratta infatti di un modello studiato per unire leggerezza, resistenza e un livello di dotazione avanzato. Il design sottilissimo è diventato uno dei principali punti di richiamo, così come l’uso di materiali di qualità con certificazione IP68 e IP69, caratteristica rara nella sua fascia.

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Cosa comprende l’offerta e perché il nuovo Motorola è così atteso

Il vantaggio non riguarda soltanto la riduzione di 300 euro, perché Motorola ha collegato al codice una serie di benefici extra. Chi acquista oggi può ottenere accessori come cuffie, smartwatch, tag bluetooth e caricatore rapido, oltre a una protezione schermo quasi gratuita e a un bonus extra in caso di permuta.

Motorola Edge 70 punta molto su un hardware equilibrato, a partire dal display pOLED da 6,67” con luminosità elevata, frequenza fino a 120Hz e certificazioni che riducono l’affaticamento visivo. La piattaforma Snapdragon 7 Gen 4 assicura consumi più contenuti e prestazioni adeguate per applicazioni, giochi e funzioni basate sull’intelligenza artificiale integrata. I 12GB di RAM e i 512GB di memoria interna completano un comparto che punta alla longevità.

Sul fronte fotografico compaiono due sensori da 50MP con stabilizzazione ottica, autofocus avanzato e modalità macro dedicate. La batteria da 4.800mAh utilizza la tecnologia silicio-carbonio per aumentare l’efficienza, affiancata da ricarica rapida a 68W e wireless a 15W. A tutto ciò si aggiungono sei anni di patch e quattro versioni del sistema operativo, un valore oggi importantissimo per gli utenti più attenti alla durata dei dispositivi. Insomma, l’interesse verso l’ Edge 70 nasce proprio da questo equilibrio e la scadenza del voucher segna l’ultima possibilità per acquistarlo al prezzo più conveniente.