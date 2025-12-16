Motion Assist cambia nome e si avvicina al debutto su Android

Da tempo Google lavora a una funzione pensata per migliorare l’esperienza d’uso degli smartphone durante gli spostamenti, soprattutto per chi soffre di cinetosi. Quella che finora era conosciuta come Motion Cues, secondo le ultime scoperte emerse dalle versioni beta dei Google Play Services, avrebbe ora un nuovo nome, MotionAssist. Il cambio di denominazione segnala una fase di maturazione del progetto, forse in vista di un rilascio pubblico non troppo lontano.

Motion Assist nasce con l’obiettivo di ridurre il disagio provocato dall’uso del telefono in auto, autobus o treno. In che modo? Mostrando sullo schermo indicatori visivi che seguono il movimento del veicolo. Questo tipo di supporto aiuta il cervello a riconciliare ciò che vede con ciò che il corpo percepisce, attenuando così nausea e malessere. Analizzando il codice della versione beta 25.49.31 dei GooglePlay Services, alcuni insider hanno individuato proprio questo cambio di nome, probabilmente scelto anche per distinguere la soluzione di Google da funzioni simili già presenti su altri sistemi, come l’equivalente introdotto da Apple su iPhone.

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Motion Assist e il futuro dell’esperienza Android in viaggio

Il possibile arrivo di Motion Assist si inserisce in un contesto più ampio, in cui Google sta ripensando l’esperienza Android quando lo smartphone viene usato in movimento. Non è un caso che nelle stesse versioni di sviluppo si parli anche di una modalità dedicata agli spostamenti, capace di riconoscere automaticamente quando l’utente è a bordo di un veicolo e di adattare il comportamento del sistema. In questa situazione, Motion Assist potrebbe attivarsi in modo automatico. Dunque senza richiedere interventi manuali, rendendo l’esperienza più fluida e meno invasiva.

Anche se non è ancora chiaro quando la funzione verrà rilasciata ufficialmente, l’avvio del ciclo di sviluppo che porterà ad Android16 QPR3 potrebbe rappresentare il momento giusto per il debutto. Altri produttori Android hanno già introdotto soluzioni simili sui propri dispositivi. L’integrazione nativa di Motion Assist nei servizi Google però garantirebbe una diffusione più ampia e uniforme. Se implementata correttamente, questa funzione potrebbe diventare un piccolo ma importante miglioramento della vita quotidiana, soprattutto per chi utilizza spesso lo smartphone durante i viaggi.