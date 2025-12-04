Minori e app, negli USA potrebbe cambiare tutto sulla verifica dell’età

Negli USA si discute una proposta di legge destinata a modificare in modo considerevole il modo in cui viene verificata l’età degli utenti che scaricano app. Il testo, chiamato App Store Accountability Act, mira a spostare la responsabilità dal singolo sviluppatore direttamente su Apple e Google. Oggi ogni app deve gestire autonomamente la verifica dell’età e spesso utilizza metodi invasivi che richiedono documenti sensibili o procedure ripetute.

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L’idea è che i due principali store digitali possano verificare l’età dell’utente una sola volta, inviando poi l’informazione alle app al momento del download o dell’acquisto. Alcuni stati americani hanno già sperimentato questo modello, come Utah e Texas, e i risultati hanno spinto il legislatore a valutare un’applicazione su scala nazionale. I sostenitori della proposta ritengono che si tratti di un passo necessario, perché evita che ogni sviluppatore gestisca dati delicati come documenti d’identità, riducendo così il rischio di violazioni e rendendo la procedura molto più semplice per gli utenti.

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Finora la proposta di legge ha raccolto soprattutto opinioni favorevoli, specialmente tra coloro che vedono nel provvedimento un modo per responsabilizzare i giganti del digitale. Secondo i promotori, Apple e Google dovrebbero comportarsi come un qualsiasi negozio fisico che controlla l’età dei clienti prima di vendere prodotti soggetti a limitazioni. La verifica, infatti, diventerebbe un passaggio unico, evitando la situazione attuale in cui ogni app impone un proprio sistema, spesso ridondante e poco chiaro.

Esistono però alcune perplessità, soprattutto da parte di chi teme una concentrazione eccessiva di dati sensibili nelle mani di due sole aziende, che già gestiscono enormi quantità di informazioni personali. A livello globale il tema è sempre più rilevante. Per ora l’Unione Europea preferisce procedere con cautela, valutando gli impatti su privacy, concorrenza e una migliore tutela dei minori.