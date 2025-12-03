Microsoft prepara un maxi aggiornamento per Outlook, Teams, Edge e Copilot

Microsoft ha pubblicato una nuova tabella di marcia dedicata ai servizi Microsoft365, anticipando una serie di aggiornamenti che arriveranno tra gennaio e febbraio 2026. Si tratta di modifiche che toccano alcune delle app più utilizzate in ambito professionale, con particolare attenzione a Outlook e Teams. L’obiettivo? Rendere più fluida la gestione delle attività e migliorare l’affidabilità degli strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

Microsoft News: cosa cambia per Outlook e Teams

Partendo da Outlook, gli utenti otterranno finalmente una funzione richiesta da anni, ossia la possibilità di applicare regole anche alle cartelle già esistenti, e non solo ai messaggi in arrivo. Ciò permetterà di organizzare meglio le caselle più piene, soprattutto per chi lavora con grandi volumi di mail. Nelle versioni mobile di Outlook, su Android e iOS, debutteranno invece le notifiche “Up Next”, che avvisano prima dell’inizio di una riunione e includono un pulsante “Prepare”. Attraverso Copilot si potrà vedere un riepilogo dei documenti collegati alla riunione, così da arrivare più preparati senza cercare manualmente file o messaggi.

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Sul fronte Teams, Microsoft introdurrà un sistema automatico capace di valutare l’affidabilità dei bot e degli agenti AI utilizzati nelle aziende. Tale funzione genererà un “Trust Score” basato sui requisiti stabiliti dall’amministratore, semplificando il processo decisionale dei responsabili IT e riducendo il rischio di errori.

Edge cambia nome alle sue funzioni e Copilot diventa ancora più integrato

Aggiornamenti in arrivo anche per Microsoft Edge, che a partire da gennaio 2026 introdurrà una nuova terminologia pensata per rendere più chiare le funzioni dedicate al risparmio energetico. L’attuale “Efficiencymode” diventerà “Energy Saver”, mentre la modalità progettata per liberare risorse durante il gaming verrà rinominata “PC gaming boost”. La modifica non cambia le funzioni, ma mira a rendere immediata la comprensione delle opzioni disponibili agli utenti.

Copilot, infine, continua a espandersi e diventa sempre più centrale nell’esperienza Microsoft365. Da gennaio sarà possibile allegare automaticamente il riepilogo generato dall’intelligenza artificiale quando si condivide un file tramite File Explorer o OneDrive. In questo modo, chi riceve un documento potrà capire immediatamente di cosa si tratta senza doverlo aprire, un vantaggio importante per chi lavora con molti file o collabora in team numerosi e distribuiti.

Insomma, l’insieme di queste novità dimostra come Microsoft stia puntando su una serie di miglioramenti col fine di rendere i suoi strumenti di lavoro più veloci, intuitivi e soprattutto più coordinati tra loro.