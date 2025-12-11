Meta introduce un centro assistenza unico per Facebook e Instagram

Meta sta intervenendo su uno dei suoi aspetti più criticati, ovvero l’efficacia del supporto ai milioni di utenti che utilizzano Facebook e Instagram ogni giorno. Nelle ultime ore, l’azienda guidata da Mark Zuckerberg ha infatti annunciato un nuovo hub unificato dedicato all’assistenza, con l’obiettivo di semplificare procedure finora considerate macchinose, poco chiare e distribuite in troppe sezioni delle app e del web.

Lo strumento è attualmente in fase di lancio globale su iOS e Android, anche se al momento non sono ancora molti gli utenti che lo hanno individuato nei propri account. Secondo Meta, il nuovo sistema consentirà di prendere in carico le operazioni più frequenti. Si va dalla segnalazione di un contenuto al recupero delle credenziali, fino alla gestione dei problemi più comuni legati alla sicurezza. Per l’azienda si tratta di un passo importante, soprattutto alla luce delle numerose lamentele accumulate negli anni su procedure poco intuitive e tempi di risposta spesso lunghi. Meta riconosce infatti che “ottenere aiuto non è sempre stato semplice”, confermando implicitamente la necessità di un cambiamento.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Meta integra un assistente AI per migliorare il recupero account e le verifiche di sicurezza

Il nuovo hub di Meta introduce anche una delle poche funzioni inedite: un assistente AI dedicato al supporto. In questa fase iniziale sarà disponibile esclusivamente su Facebook. Esso avrà il compito di guidare gli utenti nel recupero degli account compromessi, nella modifica delle impostazioni e nella risoluzione di problemi legati alla sicurezza.

L’azienda prevede di estenderlo successivamente anche a Instagram e ad altre app, anche se non sono stati forniti dettagli sui tempi. La società ha anche dichiarato di aver migliorato il processo di verifica dell’identità sfruttando modelli AI capaci di riconoscere dispositivi e località già utilizzati in passato dall’utente, aumentando così la precisione dei controlli e riducendo gli errori che spesso ostacolavano il recupero degli account.

Un punto critico che molti temono riguarda l’accesso allo stesso hub. In quanto se una persona ha perso il profilo, potrebbe non riuscire a utilizzare gli strumenti interni all’app. Meta assicura però di aver semplificato anche questa fase, introducendo percorsi di recupero più chiari e automatizzati. Resta ora da capire quanto il nuovo centro assistenza riuscirà davvero a rendere più fluida un’esperienza che per anni è stata considerata frustrante e imprevedibile.