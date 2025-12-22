Lightroom si aggiorna: editing HDR esclusivo per Samsung Galaxy S25 e S24

Gli smartphone Samsung non sono nuovi a piccole attenzioni speciali da parte dei principali sviluppatori del mondo mobile. L’ultima conferma arriva da Adobe, che con l’aggiornamento 11.1.0 di Lightroom per Android introduce una novità riservata proprio ai possessori dei Galaxy S25 e Galaxy S24: la possibilità di modificare le foto in HDR direttamente dall’app. Una funzionalità che conferma la strategia di Samsung, sempre più orientata a offrire un ecosistema avanzato anche grazie al supporto delle app di terze parti.
Editing HDR su Galaxy: cosa cambia davvero
L’opzione di modifica HDR rappresenta un passaggio importante per Lightroom su mobile. . Con l’aggiornamento 11.1.0, Lightroom riconosce automaticamente i file HDR prodotti dalla fotocamera dei Galaxy e abilita controlli dedicati che sfruttano appieno la gamma dinamica estesa:
- maggiore precisione nella gestione dei contrasti;
- recupero luci/ombre più fedele alla scena originale;
- resa cromatica più ricca e realistica sugli schermi compatibili.
Per chi usa il telefono anche come tool fotografico avanzato, è un upgrade che spinge l’app di Adobe un passo più vicino alle capacità desktop.
Cosa include l’aggiornamento per tutti
La build 11.1.0 non si limita alla funzione esclusiva per Samsung. Adobe inserisce infatti un rinnovato sistema di condivisione rapida degli album tramite link o QR, senza richiedere abbonamenti, oltre al consueto supporto a nuove fotocamere e miglioramenti generali di stabilità. Lightroom diventa così uno strumento più comodo per creare e distribuire raccolte fotografiche anche a chi non usa le serie Galaxy.
Disponibilità
L’aggiornamento è già in rollout globale sul Play Store e può essere scaricato da qualsiasi dispositivo compatibile. .