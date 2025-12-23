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Lightroom mobile sblocca l’editing HDR su Galaxy S24 e S25

Lightroom mobile 11.1 porta HDR professionale e condivisione rapida su Galaxy S24 e S25, rendendo il fotoritocco più potente e sociale.

scritto da Margherita Zichella 0 commenti 2 Minuti lettura
2. Schermata di un dispositivo mobile che mostra foto di bambini che giocano e si divertono, evidenziando funzionalità di gestione fotografica su smartphone.

 

Per quanto le fotocamere dei nostri smartphone siano diventate dei piccoli prodigi tecnologici, c’è sempre stato un abisso tra lo scattare una foto al volo e l’editing serio che si fa davanti al monitor di un computer. Spesso, quell’immagine che sullo schermo del telefono sembrava pazzesca, una volta passata sotto i ferri di un programma di fotoritocco perdeva smalto o risultava “piatta”. Adobe sembra aver preso a cuore questa frustrazione e, con l’ultimo aggiornamento di Lightroom mobile (la versione 11.1.0 per i più tecnici), ha deciso di accorciare le distanze, puntando tutto su chi non vuole scendere a compromessi nemmeno quando edita tra un caffè e l’altro.

 

Editing HDR e QR share: Adobe aggiorna Lightroom mobile

La notizia che sta facendo saltare sulla sedia i possessori degli ultimi gioiellini di casa Samsung, come il Galaxy S24 e il nuovissimo S25, è lo sblocco dell’editing in HDR. Non parliamo del classico filtro che schiarisce un po’ le ombre, ma della possibilità reale di mettere le mani su una gamma dinamica che fino a ieri era territorio esclusivo dei professionisti. Poter gestire picchi di luce e dettagli nelle zone scure sfruttando il potenziale hardware di questi display significa che ciò che vedi mentre scatti è esattamente ciò che puoi rifinire nell’app. È una di quelle funzioni che, una volta provate, rendono difficile tornare indietro, perché restituiscono alla foto una profondità e una brillantezza che il formato standard si sogna.

Ma Adobe non si è dimenticata di chi non ha l’ultimo modello di smartphone in tasca. Una delle novità più azzeccate riguarda il modo in cui mostriamo i nostri scatti agli altri. Ammettiamolo, creare un album e mandarlo agli amici è sempre stato un po’ macchinoso, tra servizi di cloud esterni e passaggi infiniti. Ora, direttamente da Lightroom, si possono assemblare raccolte fotografiche e condividerle in un lampo tramite un link o un comodissimo codice QR. La mossa davvero intelligente? Questa funzione è aperta a tutti, anche a chi usa la versione gratuita dell’app. È un modo per rendere la fotografia meno solitaria e più social nel senso genuino del termine, permettendo a chiunque di mostrare i propri lavori senza dover per forza sottoscrivere un abbonamento.

Sotto il cofano, poi, il lavoro di pulizia è stato massiccio. Oltre alla solita caccia ai bug che rende l’esperienza d’uso molto più fluida e meno incline a crash improvvisi, è stato ampliato il supporto per i file RAW di nuove fotocamere e obiettivi. Per chi si occupa di architettura o paesaggi, la correzione delle distorsioni ottiche è diventata più precisa, il che evita quell’effetto “bolla” fastidioso che a volte rovina gli scatti grandangolari. L’aggiornamento è già lì che vi aspetta, pronto per essere scaricato dal Play Store o dal Galaxy Store. In un mondo che corre veloce, avere uno studio fotografico completo dentro la tasca dei jeans non è più un’esagerazione, ma la nuova normalità per chiunque ami raccontare il mondo attraverso un obiettivo.