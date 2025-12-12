L’app Xbox su Android ha uno store completo e una wishlist integrata

Microsoft accelera sulla modernizzazione dell’app Xbox per Android e introduce funzioni che colmano lacune presenti da anni. La piattaforma mobile permetteva già di consultare la propria libreria, verificare la presenza degli amici online e avviare ricerche mirate, ma mancava un vero spazio dedicato agli acquisti. Gli utenti erano costretti a passare dal browser per completare una transazione e questo rendeva meno fluida l’interazione quotidiana. Il nuovo aggiornamento cambia finalmente questo assetto e porta un negozio interno che replica l’esperienza console.

La sezione dedicata, visibile solo nella versione Beta, permette di sfogliare giochi, contenuti aggiuntivi e bundle con una navigazione più naturale. L’interfaccia propone anche filtri utili per scegliere titoli adatti alle proprie esigenze. La ricerca diventa quindi più precisa e immediata. Questa evoluzione rappresenta un passo chiave verso una piattaforma unificata che semplifica l’accesso ai contenuti da qualsiasi dispositivo. Microsoft punta infatti a ridurre le differenze operative tra console, web e smartphone, con un’esperienza che mantiene continuità in ogni contesto.

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Wishlist sincronizzata e sviluppo cross-device. Un importante passo verso l’unificazione per l’app Xbox

Accanto allo store arriva una seconda novità molto richiesta dagli utenti. La lista dei desideri diventa finalmente gestibile da mobile, dopo essere rimasta esclusiva di console e browser per lungo tempo. L’app permette ora di aggiungere o rimuovere giochi dalla propria wishlist con una sincronizzazione immediata. La funzione risulta utile per chi scopre nuovi titoli durante la giornata e vuole salvarli rapidamente per acquistarli in un secondo momento.

L’aggiornamento è attualmente limitato alla versione Beta su Android, ma Microsoft assicura un arrivo progressivo anche per la versione stabile e per i dispositivi iOS. L’introduzione di queste funzioni dimostra la volontà del marchio di costruire un mondo più omogeneo e accessibile. La direzione scelta lascia intuire ulteriori miglioramenti nei prossimi mesi. L’obiettivo è integrare sempre meglio le diverse piattaforme mantenendo un livello di coerenza maggiore tra esperienze mobile e console. Gli utenti che desiderano provare le novità possono farlo aggiornando l’app tramite il Play Store e accedendo al programma Beta.