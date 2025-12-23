La notte degli Oscar arriva su YouTube?

Il mondo degli Oscar sta vivendo una trasformazione storica. Negli ultimi anni, gli ascolti televisivi della cerimonia hanno registrato un costante calo. A tal proposito, l’ultima edizione ha raccolto circa 20 milioni di spettatori. Lontani dai record di oltre 55 milioni raggiunti nel 1998. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha deciso di spostare la trasmissione su YouTube dal 2029. Ciò per avvicinarsi ad un pubblico più ampio e offrire un’esperienza più flessibile. Il tutto rendendo gli Oscar accessibili gratuitamente a livello globale. Per la prima volta nella loro storia, i premi cinematografici più prestigiosi al mondo approdano su una piattaforma digitale. Con dirette comprensive di red carpet, interviste e dietro le quinte disponibili per tutti gli utenti. Negli Stati Uniti, la cerimonia sarà visibile anche tramite YouTube TV, offrendo agli spettatori nuove modalità di fruizione e interazione.

La cerimonia degli Oscar si sposterà su YouTube: ecco i dettagli emersi

Dunque, la collaborazione storica con ABC, iniziata negli anni Settanta, terminerà con la 100ª edizione. Aprendo la strada a una strategia volta a rafforzare la presenza globale della cerimonia. Secondo il CEO dell’Academy Bill Kramer e la presidente Lynette Howell Taylor, l’accordo punta a ampliare l’accesso ai contenuti e coinvolgere nuove fasce di pubblico. Oltre che valorizzare le potenzialità interattive della piattaforma di proprietà di Google.

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La partnership non riguarderà solo la notte degli Oscar: altri programmi ed eventi dell’Academy saranno distribuiti durante l’anno su YouTube. Creando un legame continuo con il pubblico digitale. Commenti in tempo reale, contenuti extra e maggiore flessibilità nella visione rappresentano strumenti chiave per rivitalizzare l’interesse per la cerimonia.

Con tale scelta, l’Academy punta a ridefinire il modo in cui gli spettatori vivono gli Oscar. Ciò unendo la tradizione di prestigio alla modernità dello streaming globale. Resta da vedere se tale decisione saprà restituire alla cerimonia l’attenzione e la centralità di un tempo.