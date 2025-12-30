La memoria che non molla: perché la DDR4 resta centrale nel mercato PC

Quando si parla di evoluzione hardware, ogni nuova generazione dovrebbe sostituire la precedente senza troppe esitazioni. Nella realtà, però, il mercato segue traiettorie meno ordinate. È quanto sta accadendo nel settore delle memorie RAM, dove la DDR5 continua a imporsi come standard del futuro, ma senza riuscire ancora a diventare una scelta naturale per tutti. I prezzi, anziché scendere con il tempo, restano elevati e in alcuni casi mostrano una tendenza al rialzo.

In questo contesto si inserisce la DDR4, che non solo resiste, ma torna ad avere un ruolo strategico. La decisione di Samsung di mantenere attive le linee produttive almeno fino al 2026 è una risposta a una domanda che, soprattutto nel mondo enterprise, non accenna a diminuire. Server, data center e infrastrutture legate all’intelligenza artificiale richiedono forniture affidabili, costanti e pianificabili, e la DDR4 continua a offrire un equilibrio convincente tra prestazioni, costi e maturità tecnologica.

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La scelta di vincolare una parte consistente della produzione attraverso accordi di fornitura non annullabili mette al riparo i produttori dalle oscillazioni del mercato, ma riduce anche la flessibilità sul fronte consumer. Ciò significa che, pur restando disponibile, la DDR4 non diventerà improvvisamente economica o sovrabbondante. Resta però una soluzione concreta, soprattutto per chi deve aggiornare sistemi esistenti senza affrontare l’intero salto tecnologico richiesto dalla DDR5.

Tra aziende e PC di casa, la DDR4 regge un equilibrio fragile

La persistenza della DDR4 è legata anche alla compatibilità delle piattaforme. Le recenti generazioni di processori Intel continuano a supportarla, a patto di abbinarla a schede madri adeguate. Questo dettaglio prolunga la vita utile di molte configurazioni e consente aggiornamenti mirati, senza costringere gli utenti a sostituire contemporaneamente CPU, motherboard e memoria. Non sorprende, quindi, che diversi produttori continuino a investire in modelli DDR4.

Sul fronte opposto, la DDR5 vive una fase di consolidamento complessa. Le prestazioni crescono, le frequenze salgono, ma l’offerta resta vincolata e i prezzi non seguono la curva discendente che molti si aspettavano. Anche altri grandi produttori, come SK Hynix, mantengono un approccio prudente, senza espandere troppo la capacità produttiva della DDR4, contribuendo a un equilibrio fragile in cui entrambe le tecnologie convivono sotto pressione.

Alcune voci del settore parlano di una possibile stabilizzazione dei prezzi nei prossimi mesi, ma il mercato ha già dimostrato quanto queste previsioni possano essere volatili. Nel frattempo, gamer e assemblatori mostrano una notevole capacità di adattamento, rimandando upgrade non indispensabili o scegliendo configurazioni ibride. In definitiva, la DDR4 non rappresenta il futuro della memoria, ma è diventata un presente sorprendentemente solido. Non risolve i problemi strutturali del mercato, né annulla la corsa verso la DDR5, ma offre una via intermedia concreta in una fase in cui il salto generazionale si sta rivelando più costoso e lento del previsto.