Kaspersky, il dark web diventa un mercato del lavoro per giovani e disoccupati

Il nuovo studio pubblicato da Kaspersky mostra un’evoluzione inattesa del mercato del lavoro nel dark web. Secondo l’analisi, negli ultimi anni si è registrato un forte aumento di curriculum e offerte pubblicate nei forum clandestini. Il numero complessivo è raddoppiato rispetto al 2023, segnale di un ecosistema ormai stabilizzato e in continua espansione.

In questa situazione colpisce un dettaglio in particolare. L’età media dei candidati è di soli 24 anni e, insieme ai giovani adulti, compaiono anche diversi adolescenti in cerca di denaro rapido. L’instabilità nel mondo del lavoro quindi sembrano aver spinto molti ragazzi verso ambienti rischiosi, spesso sottovalutando le conseguenze. La maggior parte dei candidati non indica nemmeno un settore preciso, preferendo dichiararsi disponibile a qualsiasi incarico retribuito.

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Dark web: compensi elevati, ruoli tecnici ricercati e una percezione distorta della sicurezza

Questa disponibilità totale favorisce la crescita di un’economia che accetta competenze informatiche o attività illegali senza distinzioni. In molti casi il dark web appare come un rifugio per chi non trova spazio nel mercato tradizionale. La velocità con cui si ottiene una risposta rende tutto più attraente. Basta poche ore per ricevere un’offerta e non esistono colloqui formali. Per questo molti giovani credono di trovarsi davanti a un’alternativa utile, ignorando però i rischi individuali e legali.

Le analisi di Kaspersky mostrano come alcune figure altamente specializzate ottengano compensi elevati. Gli ingegneri capaci di analizzare codice complesso sono pagati più degli altri. Anche gli esperti che testano vulnerabilità di rete ricevono cifre consistenti. I guadagni più incerti arrivano invece dai gruppi coinvolti nelle truffe. In questo caso i compensi dipendono dai profitti ottenuti e non esiste una cifra fissa.

Gli analisti di Kaspersky avvertono però che ogni ruolo comporta rischi seri. I ragazzi che valutano queste attività possono incorrere in procedimenti difficili da gestire. Le autorità potrebbero intervenire anche dopo molto tempo, con effetti duraturi sulla loro reputazione. Per questo l’azienda invita genitori e insegnanti a prestare attenzione ai segnali. I giovani dovrebbero essere indirizzati verso percorsi legali. Kaspersky ricorda poi che il nuovo report sarà disponibile a breve e offrirà un quadro completo dei dati raccolti durante le analisi. Le aziende, invece, sono invitate a monitorare costantemente le reti clandestine per identificare minacce e prevenire furti di dati.