Instagram sbarca su Fire TV e porta i Reels direttamente sul televisore

Instagram prova a uscire definitivamente dallo schermo dello smartphone e fa il suo ingresso nel salotto di casa. Negli Stati Uniti è infatti disponibile Instagram for TV, la prima app ufficiale del social pensata per i dispositivi Amazon Fire TV, che consente di guardare i Reels direttamente sul televisore. Una mossa annunciata da tempo e che ora diventa realtà, almeno per il mercato americano.

L’idea è semplice: portare i contenuti brevi e verticali, nati per il mobile, su uno schermo grande, trasformando la fruizione dei Reels in un’esperienza più “condivisa”. Invece di passarsi il telefono o mostrare un video sullo schermo di uno smartphone, ora i creator preferiti possono essere seguiti comodamente dal divano.

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Un’app pensata solo per i video brevi

Instagram for TV è stata progettata esclusivamente attorno ai Reels. Non ci sono feed tradizionali, foto o Storie: l’intera esperienza ruota attorno ai video brevi, organizzati in canali tematici basati sugli interessi dell’utente. L’accesso avviene tramite il proprio account Instagram e l’app supporta fino a cinque profili diversi, così ogni membro della famiglia può ricevere suggerimenti personalizzati.

È anche possibile creare un account dedicato solo all’uso su TV, separando l’esperienza domestica da quella mobile. Una scelta che conferma come Meta e Amazon considerino il televisore un contesto diverso, con logiche di utilizzo più rilassate e meno individuali.

Cosa si può fare dall’app Instagram per TV

Una volta effettuato l’accesso, l’app permette di cercare creator specifici, esplorare profili, navigare per argomenti di interesse e mettere mi piace ai Reels. Sono visibili anche commenti e reazioni, così da non spezzare del tutto la continuità con l’esperienza classica di Instagram, pur adattata a un contesto più passivo.

Secondo Amazon, l’obiettivo è ampliare l’offerta di intrattenimento su Fire TV, aprendo lo schermo grande anche a contenuti nativi dei social. Non a caso, al lancio l’app è compatibile con diversi modelli, tra cui Fire TV Stick HD, Fire TV Stick 4K Plus, Fire TV Stick 4K Max (prima e seconda generazione), Fire TV serie 2 e 4 e Fire TV Omni QLED.

Per ora solo negli Stati Uniti

Al momento Instagram for TV è disponibile esclusivamente negli USA e non ci sono indicazioni ufficiali su un arrivo in Europa o in Italia. Resta da capire se il pubblico accoglierà davvero i Reels sul televisore o se questa resterà una curiosità di nicchia. Di certo, è un segnale chiaro di come Instagram stia cercando nuovi spazi oltre lo smartphone.