iMessage: bloccarlo è quasi impossibile secondo le analisi tecniche, ecco perché

La recente decisione della Russia di vietare FaceTime ha acceso i riflettori su un tema spesso ignorato: la resistenza di iMessage ai tentativi di censura. Entrambi i servizi di Apple utilizzano la crittografia end-to-end, quindi non offrono alle autorità strumenti per accedere ai contenuti. Eppure, mentre FaceTime è stato bloccato, iMessage continua a funzionare. Una contraddizione solo apparente, che trova spiegazione in un’architettura di rete consolidata nel tempo e capace oggi di creare uno scudo inatteso contro i divieti governativi.

Secondo quanto emerso da una discussione tecnica tra John Gruber e l’utente Mastodon “Magebarf”, il motivo va ricercato nel funzionamento delle Apple Push Notification, elemento basilare per il sistema operativo di Cupertino. Il traffico di iMessage, infatti, non viaggia su un canale separato, ma passa attraverso lo stesso flusso utilizzato dalle notifiche di sistema. Questo collegamento ha effetti importanti sulle possibilità di censura.

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Il ruolo delle APN e un blocco dai costi troppo alti

La fusione del traffico iMessage con le APN crea una situazione di fatto: impedire l’uso dei messaggi richiederebbe disattivare gli stessi indirizzi impiegati dalle notifiche. Una scelta che renderebbe muto l’intero ecosistema iOS, privando milioni di dispositivi della capacità di ricevere avvisi, aggiornamenti e comunicazioni fondamentali. Una conseguenza sproporzionata per qualsiasi Stato, che trasformerebbe lo smartphone in un oggetto quasi inutilizzabile nella vita di tutti i giorni.

Questo comportamento non nasce per contrastare la censura, ma da una scelta strategica del passato. Quando Apple introdusse iMessage, gli operatori temevano l’impatto sui guadagni legati agli SMS. La fusione con le APN impedì blocchi selettivi e mantenne intatta l’esperienza d’uso degli utenti. Quella soluzione pensata per proteggere i profitti è diventata ora una barriera tecnica contro i blocchi governativi.

Perché FaceTime non gode della stessa protezione

La distinzione con FaceTime dipende dal modo in cui la piattaforma gestisce le comunicazioni. Come riportato nella documentazione ufficiale di Apple, le APN servono solo per avviare la chiamata. Una volta stabilito il contatto, entrano in gioco protocolli come STUN e ICE, che gestiscono la connessione peer-to-peer. Questo permette agli Stati di intervenire su quella fase specifica, creando condizioni in cui la chiamata può essere avviata ma non proseguita.

Nel caso di iMessage, invece, l’intero scambio avviene attraverso il sistema di notifiche. Non esiste quindi un punto isolato su cui intervenire senza compromettere l’intera struttura delle Apple Push Notification, rendendo la piattaforma estremamente difficile da disattivare in modo selettivo.