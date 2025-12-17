Il prezzo di Nintendo Switch 2 potrebbe aumentare: cosa sta succedendo

La situazione del mercato delle memorie sta diventando sempre più critica e Nintendo si trova ora a doverne affrontare le conseguenze dirette. I prezzi delle DRAM LPDDR5X da 12 GB utilizzate in Switch 2 sono cresciuti in modo repentino, con un aumento stimato intorno al 41% rispetto a pochi mesi fa, mentre anche i chip NAND da 256GB hanno registrato aumento più contenuti ma comunque rilevante. A ciò si aggiunge il costo crescente delle microSD Express, indispensabili per espandere lo spazio di archiviazione della console, che stanno già incidendo sulle spese degli utenti.

Il contesto ha generato tensioni anche sul fronte finanziario. Le preoccupazioni degli investitori hanno contribuito a un calo del valore azionario di Nintendo, con una riduzione significativa della capitalizzazione di mercato. Un segnale che evidenzia quanto la questione dei costi produttivi sia ormai fondamentale nelle strategie dell’azienda giapponese.

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Nintendo Switch 2: margini ridotti e possibili effetti sul prezzo finale

Storicamente Nintendo ha sempre cercato di mantenere un equilibrio tra prezzo e profitti, evitando di vendere le proprie console in perdita. Con Switch 2, però, questo modello sembra più fragile del previsto. I prezzi di lancio, rimasti invariati nonostante le polemiche iniziali, lasciano intendere che i margini sull’hardware siano già molto ridotti, con l’obiettivo di costruire rapidamente una base installata ampia.

L’aumento dei costi delle componenti potrebbe però rendere questa strategia purtroppo difficile da sostenere nel medio periodo. In passato Nintendo ha scelto di compensare le pressioni economiche aumentando il prezzo degli accessori, ma non è escluso che in futuro possa essere necessario intervenire anche sul listino della console.

Nonostante tutto, le previsioni di vendita restano ottimistiche. Si stima infatti un rialzo fino a 19 milioni di unità entro marzo 2026. Resta da capire se questi numeri potranno essere confermati nel caso in cui il prezzo di Nintendo Switch 2 dovesse effettivamente salire o se si tratta solo di ipotesi.