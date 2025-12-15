iFixit lancia la nuova app mobile con assistente AI per le riparazioni

iFixit ha finalmente reso disponibile la sua app ufficiale su Android e iOS. E ha portato l’esperienza del sito direttamente sullo smartphone. L’obiettivo è quello di semplificare l’accesso alle guide di riparazione, agli attrezzi e ai ricambi verificati dalla community. L’app offre una interfaccia davvero ottimizzata, che ha un “banco di lavoro” digitale che tiene traccia di tutte le riparazioni completate.

Gli utenti possono così diminuire drasticamente il tempo speso a cercare tutorial su Google o video che sono poco chiari. Il ritorno di questa app rappresenta anche una novità storica. La prima versione infatti risale al 2011, ma fu rimossa dall’App Store nel 2015 dopo il teardown di una Apple TV destinata agli sviluppatori. Oggi, invece, l’esperienza è pensata per un utilizzo quotidiano. Con all’interno tutte le guide della community già organizzate e molto facili da consultare direttamente sullo schermo del telefono.

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FixBot e Battery Health Intelligence: la tecnologia al servizio delle riparazioni con iFixit

Tra le funzioni più interessanti spicca FixBot. È un assistente AI progettato per le riparazioni. L’utente può dialogare con l’assistente tramite le chat o i comandi vocali, senza dover interrompere il lavoro manuale. L’AI è addestrata sui contenuti della community iFixit, garantendo delle risposte accurate e dei suggerimenti pratici. L’app include anche Battery Health Intelligence, uno strumento che monitora la capacità della batteria nel tempo.

I grafici mostrano il degrado graduale, consentendo di pianificare la sostituzione con anticipo. L’app riconosce in modo automatico i dispositivi di ogni utente e suggerisce delle guide, dei ricambi e degli strumenti compatibili. In questo modo, si riduce il rischio di acquistare dei componenti sbagliati. Tutti i ricambi venduti tramite l’app sono controllati per qualità e compatibilità. Con queste novità, iFixit punta a rendere le riparazioni più accessibili, intuitive e sicure. Anche e soprattutto per chi non ha una esperienza tecnica. Portando così il suo supporto digitale direttamente nelle mani di chi aggiusta i propri dispositivi.