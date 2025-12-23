I Canali di WhatsApp diventano più coinvolgenti grazie ai Quiz

I Canali di WhatsApp si preparano a compiere un ulteriore passo avanti sul fronte dell’interazione con il pubblico. Con l’ultimo aggiornamento di WhatsAppBeta per iOS, identificato dalla build 25.36.10.71, il team di sviluppo ha iniziato a rendere disponibile a un numero alto di beta tester una funzione pensata per rendere i Canali meno statici e più partecipativi, i Quiz. Si tratta di una novità già avvistata nei mesi scorsi sulla controparte Android e ora estesa anche all’ecosistema iOS.

La nuova opzione consente agli amministratori dei Canali di creare quiz a risposta multipla direttamente dal menu degli allegati. Accanto a foto, video e sondaggi compare infatti una voce dedicata, riconoscibile da un’icona a forma di coppa. Quest’ ultima permette di inserire una domanda e diverse opzioni di risposta, con una sola soluzione corretta. Ogni risposta può essere accompagnata anche da un’immagine, rendendo il contenuto più chiaro e visivamente accattivante.

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L’interfaccia è volutamente molto simile a quella già utilizzata per i sondaggi, così da non richiedere particolari competenze tecniche a chi gestisce un Canale.

Come funzionano i Quiz nei Canali WhatsApp

Dal punto di vista degli iscritti, l’esperienza è immediata e intuitiva. Una volta selezionata la risposta, l’app mostra subito se la scelta è corretta oppure no. Tale meccanismo rende i contenuti più coinvolgenti e stimola la partecipazione attiva. Così facendo il Canale diventa uno spazio dove non ci si limita a leggere aggiornamenti. Al contrario, si può interagire in modo diretto e continuo.

Per gli amministratori, invece, i Quiz rappresentano anche un nuovo strumento di analisi. WhatsApp consente infatti di consultare dati dettagliati sui risultati. Si può visualizzare quante volte è stata selezionata ciascuna risposta e quali utenti hanno preso parte al Quiz. Queste informazioni permettono di valutare meglio il livello di interesse del pubblico e di calibrare con maggiore precisione i contenuti futuri.

Al momento la funzione è disponibile solo per alcuni beta tester. Non esiste ancora una data ufficiale per il rilascio nella versione stabile. Come spesso accade, WhatsApp utilizzerà questa fase di test per raccogliere feedback e migliorare l’esperienza prima di estenderla a tutti gli utenti.