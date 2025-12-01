Huawei presenta il nuovo tablet top di gamma

Huawei amplia la sua offerta con un tablet pensato per chi lavora e crea contenuti. Il nome scelto è MatePad Edge e rappresenta una novità importante nel catalogo della compagnia cinese. Il dispositivo è stato annunciato insieme ai nuovi Mate 80 e MateX7, confermando un rinnovato interesse dell’azienda per i prodotti premium. L’obiettivo è proporre un modello capace di unire potenza, autonomia e un’esperienza visiva di livello superiore. Il lancio è avvenuto inizialmente in Cina, ma molte funzioni rendono chiaro l’intento di preparare un prodotto pronto per un pubblico internazionale.

Huawei spinge su potenza, raffreddamento avanzato e varianti per professionisti

Il cuore del device è un grande pannello OLED flessibile da 14,2”, con cornici sottili e una risoluzione molto alta. La luminosità raggiunge picchi notevoli e lo spazio colore DCI-P3 garantisce una resa fedele delle immagini. Huawei ha scelto sei speaker per migliorare l’audio, offrendo un suono più ricco durante film, musica e videoconferenze. Sotto la sua struttura troviamo il processore Kirin X90, lo stesso utilizzato nei sistemi desktop dell’azienda, capace di gestire carichi pesanti e multitasking avanzato.

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L’interfaccia HarmonyOS 5.1 completa il pacchetto con funzioni pensate per semplificare la produttività. La batteria da 12900mAh offre una lunga autonomia e supporta la ricarica rapida SuperCharge fino a 140W. È presente anche la ricarica inversa, utile per alimentare altri dispositivi Huawei quando serve. Il nuovo tablet non punta solo sulle specifiche ma anche su una gestione termica molto curata. Il sistema di raffreddamento utilizza due ventole in alluminio e una camera di vapore. Per chi necessita di prestazioni ancora più spinte è disponibile una versione dotata di raffreddamento liquido, studiata per mantenere temperature stabili anche durante sessioni prolungate.

La sezione fotografica propone un sensore principale da 50MP e una fotocamera frontale da 32MP, pensata per videochiamate nitide e contenuti in alta definizione.

Sul fronte della connettività, Huawei ha inserito Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.2, USB-C ad alta velocità e il nuovo standard NearLink. Le configurazioni disponibili variano molto, sia per quantità di RAM sia per memoria interna, con versioni che arrivano fino a 32GB di RAM e 2TB di archiviazione. Alcuni modelli integrano tastiera, pannello Soft-Light e sistemi di raffreddamento più sofisticati. Per ora il MatePad Edge è destinato al mercato cinese, ma l’azienda ha già anticipato l’arrivo di ulteriori informazioni dedicate alla distribuzione globale.