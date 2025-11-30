Huawei Mate X7, il nuovo pieghevole che punta su design sottile e resistenza

Huawei ha ufficializzato il nuovo Mate X7, il nuovo rappresentante della linea di pieghevoli a libro dell’azienda. Il design resta fedele al formato “stile Galaxy Z Fold”, con un display interno pieghevole e uno esterno tradizionale. Quest’anno però l’attenzione si concentra soprattutto sulla sottigliezza del dispositivo e sulla resistenza migliorata. Da aperto lo spessore scende a 4,5mm, un risultato che lo colloca tra i pieghevoli più sottili oggi disponibili.

Un’altra novità rilevante arriva dall’introduzione delle certificazioni IP58 e IP59. Si tratta di una doppia protezione che offre resistenza contro polvere e acqua più elevata rispetto al passato. Sul retro cambia anche il modulo fotografico, ridisegnato e più riconoscibile rispetto a quello visto su Mate X6.

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Huawei Mate X7: specifiche, prezzi, varianti e disponibilità

Sul fronte tecnico, il Huawei MateX7 presenta specifiche di fascia alta. Il display interno è un OLED flessibile LTPO da 8”, capace di raggiungere una luminosità di picco di 2.500nit, mentre quello esterno arriva a 3.000nit e utilizza un vetro Kunlun di seconda generazione, più resistente agli urti. A gestire il tutto c’è il nuovo chip HiSilicon Kirin 9030 Pro, insieme a configurazioni che arrivano fino a 20GB di RAM e 1TB di archiviazione nella Collector’s Edition.

Anche il comparto fotografico mostra caratteristiche elevate grazie al sensore principale da 50MP con apertura variabile e a un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3,5x e digitale fino a 100x. La batteria da 5.525 mAh supporta ricarica cablata a 66W e wireless a 50W, mentre HarmonyOS 6.0 gestisce l’esperienza software.

Il nuovo Mate X7 esce sul mercato cinese con una gamma molto ampia di configurazioni. Il modello base parte da 12GB di RAM e 256GB di memoria al prezzo di circa 1.586€. La variante top con 20GB di RAM, 1TB e pennino arriva fino a circa 2.148€. Le prevendite sono già cominciate in Cina e le consegne partiranno ufficialmente il 15 dicembre. Non ci sono ancora informazioni sull’eventuale arrivo in Europa.