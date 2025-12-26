HONOR Win: lo smartphone che punta tutto sull’autonomia

Per la fine del 2025, HONOR sembra pronta a imprimere una svolta netta alla propria proposta di fascia alta. Il 26 dicembre è la data indicata per il debutto in Cina della nuova serie Win, composta da WinRT e dal modello di punta HONORWin, dispositivo che potrebbe rivoluzionare il concetto stesso di autonomia su smartphone. Il dato che più colpisce è la batteria da 10.000mAh, una capacità che fino a poco tempo fa sembrava impensabile su un telefono tradizionale e che avvicina questo modello all’idea di un vero e proprio power bank tascabile.

Le informazioni emerse nelle scorse ore, rilanciate da fonti interne all’azienda, indicano che HONOR abbia lavorato non solo sulla dimensione della batteria, ma anche sull’efficienza complessiva del sistema. Il processore scelto è lo Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da 16GB di RAM LPDDR5x Ultra e da una consistente quota di memoria virtuale. A completare il quadro ci sono chip proprietari come C1+ ed E2, pensati per migliorare la gestione del segnale e ridurre i consumi energetici nelle attività quotidiane.

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Il display OLED da 6,83″con risoluzione 1.5K rappresenta un compromesso studiato tra qualità visiva e risparmio energetico, mentre il comparto fotografico, guidato da un sensore principale da 50MP, sembra puntare più sull’affidabilità che sugli eccessi.

Honor Magic 8 Slim/Mini e Power 2: compattezza e lunga durata

Accanto ai modelli “maxi”, HONOR sta lavorando anche su una linea completamente diversa, destinata a chi cerca telefoni più maneggevoli senza rinunciare a prestazioni elevate. Il progetto noto come Magic 8 Slim o Magic8 Mini rappresenta l’inizio di un nuovo interesse per i dispositivi compatti. Secondo le indiscrezioni, questo modello adotterà un display OLED LTPO da 6,3″con risoluzione 1.5K e sarà alimentato dal MediaTek Dimensity 9500, soluzione di fascia alta ottimizzata per contenere consumi e temperature.

Il dato più sorprendente riguarda la batteria. Nonostante uno spessore stimato tra 5 e 6mm, HONOR sarebbe riuscita a integrare un modulo da 5.500mAh, segno di un’evoluzione importante nelle tecnologie di accumulo e nella progettazione interna. Il telaio in metallo, il sensore di impronte a ultrasuoni e il supporto alla ricarica wireless collocano il Magic 8 Slim/Mini in una fascia premium, pensata per chi vuole compattezza senza compromessi.

In contemporanea, l’azienda sta preparando anche HONOR Power 2, modello di fascia medio-alta con batteria da oltre 10.000mAh e chip Dimensity 8500, destinato a chi cerca autonomia estrema a un prezzo più accessibile. Restano infine le voci su un possibile Magic 8 Ultra, che andrebbe a completare l’offerta. Nel loro insieme, questi dispositivi raccontano una strategia chiara dell’azienda, basata su differenziare, sperimentare e rispondere a esigenze molto diverse, senza rinunciare a soluzioni tecniche ambiziose.