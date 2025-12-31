HONOR e la sfida dell’energia infinita negli smartphone

Nel mercato mobile HONOR sceglie una strada diversa e decisamente più radicale rispetto ai suoi competitor. Con Power 2, l’azienda si prepara a presentare uno smartphone pensato per chi pretende un’autonomia senza compromessi, anche nelle giornate più intense. Il lancio ufficiale è fissato per il 5 gennaio 2026 in Cina. Eppure già prima della presentazione, il dispositivo ha attirato l’attenzione per una caratteristica che da sola basta a definirne l’identità. Parliamo di una batteria al silicio-carbonio da 10.080 mAh, la più capiente mai vista finora con questa tecnologia.

Non si tratta solo di una questione di numeri. L’adozione del silicio-carbonio consente di aumentare la densità energetica senza far lievitare eccessivamente dimensioni e peso, un equilibrio che HONOR sembra aver curato con attenzione. Power 2, infatti, presenta uno spessore inferiore agli 8mm e un peso che resta sotto i 220 grammi, valori tutt’altro che scontati considerando la capacità della batteria. A completare il quadro c’è la ricarica rapida SuperCharge a 80watt, pensata per ridurre drasticamente i tempi di collegamento alla presa. Vi è poi anche la ricarica inversa fino a 27watt, che trasforma lo smartphone in una vera e propria power bank portatile per altri dispositivi.

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HONOR Power 2 tra potenza, display e ambizioni globali

L’autonomia, però, non è l’unico pilastro su cui poggia la strategia di HONOR. Power 2 segna anche un debutto importante sul fronte delle prestazioni, essendo il primo smartphone ad adottare il nuovo MediaTek Dimensity 8500 Elite. Si tratta di un processore pensato per offrire un buon equilibrio tra potenza e consumi, una scelta coerente con la filosofia del dispositivo. Il comparto hardware viene completato da configurazioni di memoria generose, con 12GB di RAM e tagli di archiviazione che arrivano fino a 512GB, a indicare chiaramente un posizionamento che guarda oltre la fascia media tradizionale.

Sul fronte multimediale, HONOR non rinuncia a soluzioni di livello. Il display OLED LTPS da 6,79″ promette una resa visiva di alto profilo grazie alla risoluzione 1,5K e a una luminosità di picco dichiarata estremamente elevata, pensata per garantire leggibilità anche in piena luce. La dotazione fotografica appare solida. E’ presente una fotocamera frontale da 16MP e un modulo posteriore guidato da un sensore principale da 50MP, più che adeguato per un utilizzo quotidiano avanzato.

Il design completa il quadro con una cornice in metallo e una palette di colori che spazia dalle tonalità più classiche a una variante arancione più particolare. Resta ora da capire quale sarà il destino internazionale di Power 2. Al momento non ci sono conferme su arrivo in Europa e prezzi, ma la combinazione di autonomia record, specifiche tecnologiche e scelte progettuali potrebbe rendere questo modello un punto di riferimento per chi considera la batteria una priorità assoluta.