Google Wallet diventa più proattivo grazie alle nuove notifiche di prossimità

Google ha iniziato a distribuire una nuova funzione destinata a cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con Wallet durante gli spostamenti. Si chiama Nearby Passes e permette di ricevere avvisi automatici quando ci si trova nei pressi di un luogo collegato a uno dei pass salvati nell’applicazione. Il risultato è un’esperienza più immediata che riduce la necessità di cercare manualmente biglietti o carte digitali.

Le prime segnalazioni arrivano dagli Stati Uniti, dove diverse persone hanno già visto comparire notifiche dedicate mentre si trovavano in aeroporti, negozi o altri punti associati ai loro pass. Quando la posizione coincide con quella memorizzata, Wallet mostra un avviso che permette di aprire il pass rilevante con un solo tocco, semplificando operazioni che spesso richiedevano passaggi extra. Il sistema funziona solo se l’utente concede all’app l’accesso continuo alla posizione. È lo stesso livello di autorizzazione utilizzato per mostrare nell’interfaccia i pagamenti effettuati tramite Tap to Pay. L’attivazione avviene tramite l’impostazione dedicata alle notifiche nelle vicinanze, accessibile dal menu dell’app.

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Google Wallet amplia le funzioni intelligenti e punta a un’interazione più naturale con l’utente

Una volta abilitata la funzione, l’utente può decidere quali pass debbano generare notifiche e quali escludere. È sufficiente aprire la scheda desiderata e usare il menu a tre punti per gestire il comportamento specifico. Questo livello di controllo permette di personalizzare l’esperienza senza rinunciare alla comodità degli avvisi contestuali.

L’obiettivo è rendere Wallet un assistente più consapevole del contesto, capace di mostrare informazioni utili nel momento in cui servono davvero. La funzione, come detto, diventa particolarmente preziosa negli aeroporti, dove la ricerca della carta d’imbarco può rallentare i controlli, o nei negozi che richiedono la scansione di carte fedeltà. Il principio è sempre lo stesso, ossia ridurre la distanza tra l’utente e ciò che gli occorre, rendendo più fluido l’accesso ai propri documenti digitali.

Tale opzione resta comunque facoltativa e può essere ignorata da chi non desidera ricevere avvisi di questo tipo. Google conferma così un approccio che unisce praticità e controllo, mantenendo Wallet uno strumento versatile. Il rilascio globale avverrà gradualmente, con una diffusione più ampia nelle prossime settimane.