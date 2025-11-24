Google testa Expressive Calling per rendere le chiamate più chiare

Parlare al telefono oggi è una cosa che diamo per scontata, ma quante volte ci è capitato di richiamare qualcuno e ritrovarci a pensare: “Come faccio a far capire subito perché sto chiamando?” Google sembra voler affrontare proprio questo piccolo grande problema con una novità che promette di rendere le chiamate più… esplicite, almeno nel senso più pratico del termine. La funzione, che si chiama Expressive Calling, è stata scoperta rovistando nel codice della versione beta dell’app Telefono Google. Non è ancora disponibile per tutti e, come sempre in questi casi, potrebbe anche non arrivare mai sullo schermo del nostro smartphone. Eppure, dai dettagli che emergono, sembra già piuttosto concreta.

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Chiamate più intelligenti: Google introduce motivi e feedback tattili

Expressive Calling funziona in maniera semplice e intuitiva: permette di selezionare un motivo della chiamata, un piccolo messaggio da inviare automaticamente a chi stiamo cercando di contattare. Questo “call reason”, come lo chiamano gli sviluppatori, passa tramite SMS e appare nella schermata della chiamata in arrivo o nella notifica, così il destinatario capisce subito se si tratta di una chiacchierata veloce, di una novità da condividere, di una domanda rapida o di qualcosa di urgente. Proprio quest’ultima opzione, “It’s urgent!”, introduce una dinamica interessante: può far suonare il telefono anche se è attiva la modalità Non disturbare, assicurandosi che messaggi davvero importanti non vengano ignorati. E se, per qualsiasi motivo, la chiamata non viene risposta, il sistema genera una notifica speciale di “Missed Urgent Call”, distinguendo immediatamente queste comunicazioni da quelle ordinarie.

Ma la novità non si ferma al testo: il codice mostra riferimenti a “visual and haptic feedback”, piccoli dettagli grafici e vibrazioni pensati per far percepire immediatamente il contesto della chiamata. È come se lo smartphone cercasse di parlare con noi anche prima che rispondiamo, preparando il terreno per una conversazione più chiara e mirata.

Dietro le quinte, Google sembra lavorare a un modulo dedicato con il nome in codice “expresso”, e dai teardown emerge che il rollout potrebbe partire dai dispositivi Pixel, almeno inizialmente. Tutto ciò che sappiamo resta comunque sperimentale: la funzione potrebbe cambiare, evolversi o sparire del tutto prima di diventare realtà. Ma l’idea è chiara: rendere le chiamate più trasparenti, meno ambigue e, in fondo, più umane, aiutando a far capire al destinatario non solo chi chiama, ma anche perché. In un mondo dove siamo sempre sommersi da notifiche e messaggi, avere un piccolo aiuto per distinguere l’urgenza dal resto potrebbe davvero fare la differenza.