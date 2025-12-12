Google Telefono adotta nuove rifiniture Material 3 Expressive

Google continua a perfezionare l’aspetto di Google Telefono, l’app usata per le chiamate sui dispositivi Pixel e su molti smartphone Android. Mentre si attende l’arrivo della funzione Call Reason, già annunciata nelle scorse settimane, l’app riceve un ulteriore intervento estetico che rafforza l’aderenza al linguaggio Material 3 Expressive. Questo stile grafico caratterizza molte applicazioni moderne di Google e mira a rendere l’interfaccia più chiara e uniforme. Il redesign completo introdotto tre mesi fa aveva già modificato la struttura generale dell’app, rimuovendo alcune schede tradizionali e introducendo un’impostazione più pulita.

La sezione Tastierino era stata messa in primo piano e un carosello dedicato ai Preferiti aveva trovato spazio nella parte superiore. Anche il nuovo menù laterale aveva semplificato l’accesso alle impostazioni fondamentali. Tuttavia, un elemento specifico non risultava ancora allineato ai criteri più recenti. La barra di navigazione manteneva un’impostazione precedente e contrastava con l’aggiornamento generale. Google ha quindi deciso di intervenire per rendere la UI più omogenea.

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La barra di navigazione di Google Telefono diventa più compatta e adotta il colore dinamico

Il cambiamento introdotto riguarda proprio la barra di navigazione, che ora presenta un aspetto più compatto e moderno. La nuova versione occupa meno spazio verticale e utilizza etichette più piccole, garantendo una lettura chiara senza appesantire la schermata. Le pagine attive non vengono più evidenziate tramite testo in grassetto. Al contrario, il nome della scheda selezionata assume un colore diverso, coerente con le tinte dinamiche generate dallo sfondo del dispositivo.

Questa scelta segue la filosofia Material 3 Expressive, che punta a valorizzare la personalizzazione basata sui colori ambiente. Il rollout avviene lato server e non richiede aggiornamenti manuali, quindi gli utenti potrebbero notare la modifica senza intervenire sull’applicazione. Chi desidera installare o aggiornare Google Telefono può farlo tramite Play Store. Gli utenti interessati alle funzionalità future possono invece accedere al programma Beta, utile per provare le novità prima della distribuzione stabile. Le variazioni attuali rappresentano un ulteriore passo verso un’interfaccia coerente con gli standard visivi adottati da Google nelle app più recenti. L’obiettivo è rendere l’esperienza più fluida senza stravolgere il funzionamento dell’app, mantenendo un equilibrio tra estetica e semplicità d’uso.