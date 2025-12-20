Google Search: in arrivo il nuovo tasto “+”

Nel settore digitale, l’interfaccia del motore di ricerca di Google è sempre sembrato uno spazio quasi intoccabile. Proprio per tale motivo, le recenti modifiche introdotte assumono un peso che va oltre il semplice aggiornamento grafico. In un arco di tempo relativamente breve, la homepage di Google è stata oggetto di due interventi distinti. Entrambi legati all’integrazione sempre più visibile di strumenti basati su intelligenza artificiale. L’ultimo cambiamento riguarda la barra di ricerca. Google sta distribuendo un nuovo pulsante identificato dal simbolo “+”, collocato sul lato sinistro. Tale elemento sostituisce l’icona della lente di ingrandimento, che da tempo aveva perso una funzione realmente operativa. La scelta del simbolo e della posizione non appare casuale: il “+” è da anni associato all’azione di aggiungere contenuti, e il suo inserimento in tale punto suggerisce un’evoluzione della ricerca stessa.

Google Search: ecco cosa cambia con il tasto “+”

Attraverso il nuovo pulsante, gli utenti possono caricare immagini o file direttamente dalla barra principale. Avviando una ricerca che parte da materiali visivi o documentali. La sua collocazione rende tali opzioni immediatamente accessibili, eliminando passaggi intermedi. La distribuzione della modifica, almeno in tale fase, riguarda solo l’ambiente desktop. Negli Stati Uniti il pulsante è stato avvistato anche durante sessioni di navigazione in incognito, senza la necessità di effettuare l’accesso a un account Google. Tale dettaglio indica che il test non è limitato a un ristretto gruppo di utenti, ma sembra inserirsi in un rollout più ampio. Resta invece aperta l’incognita relativa all’estensione della novità su mobile, dove al momento non risultano aggiornamenti.

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Si tratta di un cambiamento che evidenzia una fase di riconsiderazione profonda di elementi che per anni sono rimasti invariati. Anche senza introdurre nuove funzioni in senso stretto, Google sembra voler rendere più esplicita la centralità dell’intelligenza artificiale nel processo di ricerca, spostando l’attenzione dal semplice inserimento di testo a un’interazione più diretta con contenuti e strumenti.