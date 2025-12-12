Google punta a migliorare la precisione di Find Hub con una nuova configurazione

Per milioni di utenti Android, Find Hub rappresenta oggi la soluzione più affidabile per rintracciare oggetti smarriti, sfruttando l’enorme ecosistema di dispositivi basati sul sistema operativo di Google. La precisione del servizio dipende però da un elemento fondamentale, ossia il numero di utenti che scelgono di abilitare le opzioni più avanzate del tracciamento. Nonostante Find Hub sia integrato nei Google Play Services, infatti, non è attivo di default, e le sue impostazioni possono risultare poco immediate per molti.

Attualmente, Find Hub offre quattro opzioni, quali disattivato, senza rete, tracciamento solo in aree affollate e tracciamento ovunque. Una struttura che, secondo Google, rischia di generare confusione. Molti utenti, osservando solo i titoli delle voci, tendono a ignorare le descrizioni più dettagliate, finendo per scegliere un livello di tracciamento meno performante senza reali motivazioni.

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Per questo motivo Google sta testando una nuova schermata di configurazione guidata molto più chiara e sintetica, progettata per incoraggiare gli utenti a partecipare alla rete Find Hub. La schermata, intitolata “Trova il tuo dispositivo e aiuta anche gli altri”, spiega in modo diretto che la rete si basa sulle posizioni raccolte da miliardi di dispositivi Android e che una maggiore partecipazione ne aumenta precisione ed efficacia. Il nuovo setup presenta solo due opzioni, “trovabile ovunque” e “trovabile solo in luoghi affollati”, riducendo drasticamente la complessità decisionale.

Google potrebbe rendere la modalità più precisa l’opzione predefinita

Secondo le prime segnalazioni, la nuova schermata è comparsa durante la configurazione di un Google Pixel 10 e mostrava l’opzione “trovabile ovunque” già preselezionata. Se questa scelta dovesse diventare lo standard per tutti gli utenti Android, si tratterebbe di un passo molto importante. Il motivo? Aumenterebbe in modo considerevole il numero di dispositivi attivi nella rete Find Hub, migliorando la possibilità di localizzare oggetti sia in luoghi affollati sia in zone remote.

La modalità “trovabile ovunque”, infatti, consente al dispositivo di contribuire alla rete anche quando si trova isolato, assumendo un ruolo fondamentale nel rilevamento degli oggetti dispersi. Al contrario, la modalità limitata ai luoghi affollati richiede la presenza di più dispositivi nelle vicinanze per attivare il tracciamento, rendendo più difficile trovare oggetti in ambienti poco frequentati.

Google mira dunque a rendere più intuitivo un servizio che, potenzialmente, può diventare uno degli strumenti di localizzazione più precisi al mondo. La scelta di semplificare l’interfaccia e di proporre automaticamente il livello più efficace di tracciamento va proprio in questa direzione. Se la nuova configurazione verrà adottata a livello globale, Find Hub potrebbe fare un salto di qualità notevole in termini di affidabilità.