Google prepara delle novità per le sue applicazioni Gmail e Tasks

Google sta preparando delle novità che riguarderanno due delle sue applicazioni più famose e utilizzate dagli utenti. Lo scopo è sempre quello di migliorare l’esperienza e rendere più semplice agli utenti interfacciarsi con queste piattaforme.

Le piattaforme in questione sono Gmail e Google Tasks. La prima applicazione è il famoso servizio di posta elettronica di Google. Tutti conoscono Gmail poiché permette agli utenti lo scambio di email, e la sincronizzazione del servizio su più dispositivi. Il secondo servizio, invece, è l’applicazione di Google per la gestione delle attività. Con questa piattaforma è possibile infatti stilare delle liste, creare delle attività e aiutarsi nell’organizzazione degli eventi.

Google ha deciso che è arrivata l’ora per entrambe le piattaforme di effettuare un upgrade, grazie a delle nuove funzioni che verranno integrate.

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Cosa cambierà per Gmail e Google Tasks con gli aggiornamenti?

Google vuole integrare delle nuove funzioni su due servizi di punta. Per quanto riguarda Gmail, Google ha intenzione di aggiornare la piattaforma con una novità molto utile. Sul servizio di posta elettronica verrà inserito il cerchietto che va a indicare l’email che non sono state ancora lette. Non solo perché questo cerchietto che segnalerà l’email sarà colorato, seguendo il tema del sistema.

L’aggiornamento che riguarderà Google Tasks, invece, permetterà agli utenti di aggiungere una data di scadenza alle attività. Questo è molto importante, perché Sarà in grado di fornire agli utenti la possibilità di inserire non soltanto una data di inizio, ma anche una di scadenza completamente separata. Al momento la funzione non integra anche un orario preciso in cui scadrà la scadenza, ma soltanto la data.

Queste funzioni doneranno dei miglioramenti alle due piattaforme di Google. Seppur si tratta di piccoli cambiamenti, possono ritornare utili agli utenti. Infatti, si potrà avere maggiore chiarezza nella posta, e una produttività del tutto migliorata per quanto riguarda Google Tasks.