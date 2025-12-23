Google Pixel 10, finalmente l’aggiornamento del driver GPU tanto atteso

Fin dal debutto sul mercato, Google Pixel 10 e le sue varianti sono stati al centro di un dibattito riguardo prestazioni grafiche. Il nodo principale non è mai stato la potenza del SoC Tensor G5, ma piuttosto il software che ne limitava l’espressione, in particolare un driver GPU considerato ormai superato. Con Android 16 QPR2 Google aveva introdotto miglioramenti generali alla reattività del sistema, senza affrontare però in modo diretto il vero problema. La situazione cambia ora con l’arrivo di Android 16 QPR3 Beta 1, che introduce finalmente un aggiornamento sostanziale del driver grafico.

Pixel 10, cosa cambia con Android 16 QPR3 e quando arriva l’update

La novità non è stata annunciata ufficialmente da Google nel changelog, ma è emersa grazie alle verifiche di alcuni utenti e sviluppatori. La serie Pixel 10 utilizza ora un driver GPU PowerVR più recente per il Tensor G5, un aggiornamento che segna un passaggio importante per l’esperienza d’uso quotidiana. Si tratta di un intervento che punta a risolvere criticità evidenti nei giochi più complessi e nelle applicazioni graficamente pesanti. Senza modificare l’hardware, Google prova quindi a valorizzare meglio il potenziale già presente nei suoi smartphone di punta, seguendo una strategia già vista con precedenti generazioni Pixel.

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Il nuovo driver corrisponde alla versione 25.1 rilasciata nell’agosto 2025 da Imagination Technologies. Secondo il produttore, questo aggiornamento porta benefici concreti sia in termini di prestazioni pure sia di efficienza energetica. Due aspetti fondamentali per migliorare l’esperienza di gioco e l’autonomia del dispositivo. Per Google Pixel 10 non si parla di un salto generazionale improvviso, ma di un miglioramento progressivo e misurabile.

Insomma, il problema viene finalmente affrontato, ma resta un limite temporale, poiché la versione stabile di Android 16 QPR3 è prevista per marzo 2026. Fino ad allora, solo chi aderisce al programma beta potrà beneficiare subito del nuovo driver GPU. Per molti utenti quindi non resta che attendere il rilascio ufficiale o sperimentare in anticipo i miglioramenti, accettando i rischi tipici di una beta. In ogni caso, l’aggiornamento rappresenta un segnale chiaro. Google Pixel 10 non viene lasciato indietro e continua a ricevere ottimizzazioni chiave anche a mesi dal lancio.