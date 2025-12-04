Google Messaggi sui dispositivi aziendali: introdotte nuove modalità di accesso e controllo

Google Messaggi sta per cambiare le sue politiche per quanto riguarda la privacy, e potrebbe diventare meno privato per tutti i dipendenti. Google Messaggi è l’applicazione del colosso di Mountain View per l’invio di SMS sui dispositivi Android.

Ciò che sta per cambiare di questa applicazione non è nulla a livello tecnico o funzionale. Ma verranno introdotte delle nuove funzionalità di gestione e supervisione di questa applicazione nei dispositivi aziendali.

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Il cambiamento verrà indotto per esigenze di sicurezza e conformità, e riguarderà soltanto i dispositivi gestiti dalle aziende. Se per le aziende questo implicherà un livello di privacy e di sicurezza sicuramente molto più avanzato, per il dipendente si abbasserà il livello della propria privacy.

Perché Google ha deciso di introdurre maggior supervisione?

In realtà, la scelta di permettere un maggiore controllo sui messaggi scambiati di un dipendente di un’azienda, dipende in particolar modo da alcune norme presenti negli Stati Uniti.

Per le aziende, questo cambiamento è importante per ottenere una maggiore tracciabilità di tutte le comunicazioni che avvengono all’interno dell’azienda. Il perno della questione è la possibilità di archiviazione e conservazione dei messaggi, per poi essere utilizzati in caso di contesti legali o quant’altro.

Per i dipendente, questo cambiamento impone una maggiore possibilità di supervisione dei propri messaggi e di tutte le attività svolte all’interno di Google Messaggi. Ovviamente tutto ciò si riferisce solo ed esclusivamente all’ambito lavorativo del dipendente, mentre l’ambito personale deve continuare a rimanere privato. Questo probabilmente andrà a incoraggiare anche l’utilizzo di dispositivi privati per le comunicazioni che non sono lavorative.

Seppur questo cambiamento da parte di Google Messaggi potrebbe apparire come una nota negativa per quanto riguarda gli utenti e la propria privacy, d’altra parte rappresenta un passo in avanti verso le esigenze di aziende e imprese. L’obiettivo, infattim non è quello di mettere in difficoltà i dipendenti, bensì quello di garantire un ambiente lavorativo più controllato.