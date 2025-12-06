Google Messaggi: cosa cambia per la privacy sui dispositivi aziendali

Google ha introdotto una modifica significativa a Google Messaggi quando l’app viene installata su dispositivi aziendali. L’app in queste situazioni diventa meno riservata rispetto al solito. Il motivo è che gli amministratori IT possono accedere ai contenuti inviati e ricevuti dal dipendente. La scelta non è direttamente dell’azienda, ma proviene da un nuovo adeguamento alle norme richiesto dalle leggi statunitensi. Il cambiamento riguarda soprattutto l’evoluzione tecnologica passata dagli SMS tradizionali al protocollo RCS, che introduce funzioni moderne e la cifratura end-to-end, rendendo impossibile per gli operatori telefonici effettuare un backup leggibile dei contenuti.

Archiviazione locale e ruolo degli amministratori IT

Per rispettare queste normative, Google ha inserito una funzione di archiviazione interna che può essere attivata solo dagli amministratori IT. Quando la funzione è abilitata, ogni messaggio inviato o ricevuto viene memorizzato sul dispositivo: contenuti, modifiche, cancellazioni e relativi orari vengono registrati in modo preciso. La scelta di mantenere l’archiviazione in locale consente di preservare comunque la cifratura E2E, perché nessun dato viene inviato ai server Google o caricato online. La soluzione permette quindi di soddisfare le norme senza alterare il funzionamento del protocollo RCS, ma introduce un elemento di controllo che gli amministratori possono esercitare a distanza. Secondo quanto riportato, non è chiaro se l’utente riceverà un avviso quando l’accesso remoto avviene, un dettaglio che apre interrogativi sulla gestione interna della privacy nei contesti lavorativi in cui vengono usati smartphone aziendali.

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Diffusione e limiti attuali della nuova funzione

Al momento la possibilità di attivare l’archiviazione è presente solo sui dispositivi Pixel più recenti. La funzione resta però destinata ad allargarsi rapidamente anche ad altri modelli, con una diffusione prevista nell’arco di poche settimane o, nella peggiore delle ipotesi, di alcuni mesi. La modifica segna un passaggio rilevante nell’uso di dispositivi aziendali con Google Messaggi: l’app rimane sicura dal punto di vista tecnico, ma la presenza di un archivio accessibile all’amministratore IT ridisegna l’equilibrio tra riservatezza, obblighi normativi e controllo interno delle comunicazioni.