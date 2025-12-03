Google Messaggi cambia ancora: anteprime dei link più pulite

Google continua ad aggiornare l’app Messaggi introducendo nuove funzioni e modifiche estetiche. Dopo il ritorno del Picture-in-Picture per YouTube e la possibilità di menzionare contatti nelle chat di gruppo, l’ultima novità riguarda il modo in cui vengono mostrati i link. Con la beta 20251121_00_RC01, infatti, l’anteprima è stata completamente ridisegnata, rendendo le conversazioni più pulite ma forse meno chiare.

Finora gli utenti erano abituati a un formato molto semplice. In alto compariva l’URL completo, al centro l’immagine collegata e in basso titolo, descrizione e dominio del sito. Era un’impostazione classica, ricca di informazioni e molto utile per capire subito cosa si stava aprendo. La nuova versione però cambia approccio. Quando un messaggio contiene soltanto un link, l’URL non viene più mostrato. Al suo posto compare un’immagine più grande e più alta, seguita da un riquadro che mette in evidenza soprattutto il titolo. La descrizione dell’articolo sparisce completamente e il dominio viene mostrato con una grafica più moderna, accompagnato dalla favicon del sito. L’effetto finale è simile a quello delle schede di Google Discover, dove prevalgono immagine e titolo a discapito dei contenuti testuali. È un design più elegante e meno caotico, ma anche molto meno informativo.

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Google Messaggi: un miglioramento estetico che potrebbe non convincere tutti

Questa scelta grafica non è priva di conseguenze per l’uso quotidiano dell’app. L’assenza del link visibile può rendere più difficile verificare rapidamente la fonte di un contenuto, soprattutto se si tratta di un sito sconosciuto. In più, la rimozione della descrizione riduce la quantità di informazioni immediatamente disponibili e può costringere gli utenti ad aprire il contenuto per capire di cosa si tratta. Se nel messaggio è presente anche del testo, l’anteprima si restringe per lasciare spazio alla conversazione, ma l’URL continua a non comparire, a meno che non ci sia un contenuto particolarmente articolato.

Chi preferisce vedere sempre il collegamento può comunque modificare questa impostazione dalle preferenze dell’app. Nelle impostazioni di Google Messaggi è possibile disattivare le anteprime automatiche, sia per tutti i contenuti sia solo per i link web. Un’altra soluzione consiste nel tenere premuto sull’anteprima e copiare il link manualmente. Al momento la novità è disponibile solo nella beta e non ci sono indicazioni sulle tempistiche del rilascio ufficiale. Google potrebbe ancora modificare alcuni aspetti del design in base ai feedback degli utenti, soprattutto se l’assenza del link genererà confusione o malcontento.