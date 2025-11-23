Google Maps ottiene quattro nuove funzioni, una potenziata da Gemini

Google Maps si aggiorna ancora e, questa volta, lo fa con un pacchetto di funzioni pensate per rendere più semplice pianificare, esplorare e muoversi nelle città. L’azienda sta distribuendo quattro novità, una delle quali sfrutta direttamente le capacità della sua intelligenza artificiale Gemini. Alcune di queste funzioni cambiano davvero il modo in cui si usa l’app ogni giorno.

1. Pianificazione più intelligente grazie a Gemini

La prima novità è quella che attirerà più attenzione: una funzione per la pianificazione assistita da Gemini. Quando si cercano idee per un viaggio, una gita fuori porta o anche semplicemente un posto dove trascorrere la serata, Maps è ora in grado di proporre itinerari e suggerimenti più coerenti con ciò che si scrive nella barra di ricerca.

Gemini interpreta il contesto — “posti tranquilli vicino al mare”, “giro panoramico in città”, “caffè carini per studiare” — e trasforma tutto in percorsi, tappe consigliate e luoghi rilevanti già pronti da salvare o seguire.

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2. Mappe più dettagliate nelle zone trafficate

Arriva anche un arricchimento delle mappe nelle aree urbane più complesse: intersezioni, incroci e scale sono ora rappresentati in modo più nitido e leggibile. L’obiettivo è ridurre gli errori di svolta, soprattutto quando si guida in zone che non si conoscono bene.

3. Miglioramenti alle indicazioni di Google Maps

Google ha introdotto anche un nuovo stile di navigazione con indicazioni più intuitive: le frecce sono più grandi, i nomi delle strade più visibili e le transizioni tra una svolta e l’altra risultano molto più fluide. Un aggiornamento piccolo sulla carta, ma che fa la differenza quando si sta guidando in mezzo al traffico.

4. Condivisione più rapida dei luoghi

Maps semplifica inoltre la condivisione di luoghi, itinerari ed elenchi. Ora si possono inviare percorsi completi con un solo tocco e riceverli già pronti da aprire e seguire. Perfetto per organizzare viaggi di gruppo o per dare a qualcuno indicazioni precise senza perdere tempo.